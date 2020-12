Argimon aposta per un perimetratge comarcal «efectiu»

El secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, creu que s'haurà de replantejar la mobilitat "en algun moment o altre" davant de la situació actual de la Covid-19 a Catalunya. En una entrevista a RAC1, Argimon ha apostat per mesures "generals per a tot el territori i un perimetratge comarcal que sigui efectiu", que permeti anar "a una alta comarca per raons essencials i no per anar a segones residències".

Amb tot, no ha volgut entrar a especular sobre eventuals noves restriccions en espera que s'anunciïn, si calen, el dia 28, data fixada pel Govern per a la revisió de les mesures. Argimon adverteix que la situació actual, amb més de 12.000 casos a la setmana i 332 pacients a l'UCI, és "poc sostenible" per al sistema sanitari.

El doctor Argimon ha afirmat que la incidència del coronavirus a la Cerdanya i el Ripollès és "molt elevada" i, preguntat per si es pot atribuir a la mobilitat del pont, ha respost que que "fa quinze dies les xifres eren quatre vegades menors". El secretari de Salut Pública ha recordat que la mobilitat és la responsable de la propagació del virus: "Ho sabem i hi repetim, sempre és mobilitat".

Per això ha demanat restringit la mobilitat "al màxim" i, preguntat per què no ho fa el Govern, ha justificat que són "decisions complexes" i que en tot cas serà el dilluns 28 de desembre quan s'anunciaran eventuals noves restriccions.

El doctor Argimon no ha volgut entrar a especular sobre si s'enduriran les restriccions i de quina manera, després que el Govern anunciés fa encara no una setmana les noves mesures, però creu que s'haurà de replantejar quina mobilitat està permesa. En aquests moments, el perimetratge és comarcal a Catalunya però hi ha moltes excepcions, com anar a segones residències, hotels o visitar familiars.

El secretari de Salut Pública ha justificat el perimetratge de la Cerdanya i el Ripollès per la situació epidemiològica, però no es mostra partidari d'anar confinant més comarques, sinó de mesures "generals per a tot el territori".

Argimon ha admès que ell hauria aplicat mesures de "més impacte" per protegir els centres sanitaris i especialment les UCI, en la línia del que va dir la consellera de Salut, Alba Vergés, divendres passat, poques hores després que el Govern anunciés les noves mesures a les portes de Nadal.

El secretari de Salut Pública ha afirmat que la situació és "poc sostenible" per al sistema sanitari i ha advertit que en una setmana els ingressos hospitalaris per la covid-19 han augmentat un 9%. En la darrera setmana s'han detectat més de 12.500 casos de covid-19 i preveuen que a finals de setmana siguin uns 13.000.

Argimon ha afirmat que aquesta incidència és "massa elevada" i que, a més, s'està registrant amb 332 pacients ingressats a les UCI, segons les últimes dades. En aquest sentit, ha recordat que en la segona onada els ingressos van pujar molt ràpidament. El responsable de Salut Pública ha recordat que hi hauria d'haver uns 1.000 casos al dia i que les UCI estiguessin "com més buides millor".

En aquests moments s'estan detectant entre un 50 i un 60% de casos asimptomàtics o molt lleus, tot i que és un percentatge que varia segons el territori i els cribratges que s'hi estiguin fent. En qualsevol cas, ha remarcat, el virus s'està "buscant molt".

Sobre la nova soca del virus que s'ha detectat al Regne Unit, Argimon ha assenyalat que no es té constància que estigui a Catalunya però ha matisat que això no vol dir que no hagi arribat.

D'altra banda, Argimon admet que han "fallat" a l'hora d'instaurar el teletreball si es miren les dades de mobilitat, ja que considera que haurien de ser més baixes.



Sobre la vacuna: "No tinc cap problema a 'fer un Palomares'"



Sobre la vacunació de la covid-19 a Catalunya, que començarà aquest diumenge si tot va sobre el previst, Argimon espera que a l'estiu "un gruix important" de la població estigui vacunada, no tant pel nombre sinó per la cobertura entre les persones que poden tenir més risc. "No serà l'estiu del 2019, però tampoc el del 2020", preveu.

Argimon ha destacat que l'objectiu és que Catalunya assoleixi la immunitat de grup, que se situa entre el 70 i el 80% en aquest virus, a finals del 2021.

El secretari de Salut Pública ha destacat que la vacunació de la covid-19 planteja reptes logístics molt complexos. De moment arribaran unes 215.000 dosis compromeses per a Catalunya, que s'administraran entre les més de 100.000 persones que viuen i treballen en residències, que és amb qui es començarà a vacunar.

Argimon ha afirmat que "no té cap problema a 'fer un Palomares'", amb referència al bany de Manuel Fraga a la platja de Palomares després de l'accident nuclear del 1.966, per donar exemple sobre la importància de vacunar-se de la covid-19, si bé ha apuntat que no li agradaria que la gent pensés que passa davant de ningú i més perquè ell ja va contreure la covid-19.