Catalunya començarà a vacunar a les residències l'endemà de Sant Esteve

La vacunació del coronavirus començarà aquest diumenge a Catalunya a les 1.408 residències del territori, i arribaran gairebé 200.000 dosis que es destinaran als residents i als treballadors, que en total són prop de 104.000 persones, va explicar ahir la sotsdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas. El Govern preveu preveu haver administrat la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus a les residències geriàtriques, tant als usuaris com al personal, en deu dies a partir d'aquest diumenge

En una entrevista ra TV3, Cabezas va explicar que encara no han arribat les dosis i, quan arribin, les protegirà un dispositiu dels Mossos d'Esquadra, que custodiaran les seus on s'emmagatzemaran els vaccins. També va assegurar que la previsió és que durant el primer trimestre del 2021 es faci la primera etapa d'immunització, en la qual s'inclouen les persones de les residències, els professionals sanitaris i les persones depenents que viuen a casa, i que sumen un total de 450.000 persones que es vacunaran fins a Setmana Santa, amb 900.000 dosis.

Mig miler d'infermeres voluntàries repartides en 26 equips es distribuiran arreu del territori per començar a administrar la vacuna des de diumenge. La vacuna, la que ha elaborat la multinacional Pfizer, la primera autoritzada per la Unió Europea, es transportarà en neveres portàtils fins al punt de vacunació.

Cada setmana arribaran més vaccins a Catalunya, que es repartiran a les 26 seus de vacunació, i Cabezas va concretar ahir que hi haurà una reserva de vacunes que es conservaran al Banc de Sang i Teixits, perquè si alguna seu avança més ràpid en la immunització pugui fer servir les de la reserva.

La vacunació començarà a les residències sense cap persona infectada amb coronavirus i s'esperarà per les que tinguin brots actius, i els equips faran dues visites a les residències, per vaccinar les persones infectades amb covid-19 en la primera visita.

La sots-directora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, va assegurar que hi haurà una primera persona que la rebi com al Regne Unit: «Volem que sigui una persona gran, com Margaret o William. Són capaços d'explicar que ho fan per ells però també per la resta de persones», va destacar Cabezas en l'entrevista televisiva.

Mentre les vacunes arribaran diumenge a Catalunya,als Estats Units ja fan dies que s'administren i ahir el doctor Anthony Fauci, l'epidemiòleg en cap del Govern nord-americà, va rebre la vacuna desenvolupada per Moderna i va animar tots els estatunidencs a immunitzar-se i va reiterar la seva «extrema confiança» en l'eficàcia i seguretat del sèrum.

El director d'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses (NIAID) i el metge de més alt perfil en la lluita contra la pandèmia als Estats Units va rebre la vacuna en la seu dels Instituts Nacionals de Salut (NIH) en els quals treballa i on la tecnologia que ha fet possible les dues primeres bovines va començar a desenvolupar-se fa anys.

Fauci va confiar que el seu exemple serveixi com a «símbol per a la resta del país sobre l'extrema confiança que tinc en la seguretat i eficàcia d'aquesta vacuna», al mateix temps que va animar a tots els estatunidencs a vacunar-se quan arribi el seu moment.

L'epidemiòleg va recordar que la tecnologia d'ARN missatger que utilitzen tant les vacunes autoritzades de Pfize/BioNTech com la de Moderna té la seva base fundacional en les recerques afavorides pels NIH molt abans que la pandèmia impactés a escala global.

Fauci també va recordar la fita històrica que suposa l'haver desenvolupats dues vacunes amb les garanties necessàries per a lluitar contra un patogen, el SARS-CoV-2, del qual no es coneixien les seves característiques fa menys d'un any.

El secretari de Sanitat estatunidenca, Alex Azar, i el director dels NIH, Francis Collins, juntament amb infermers i metges que treballen en aquestes instal·lacions en l'estat de Maryland, també es van vacunar ahir. Atzar va reiterar que el procés d'aprovació de la vacuna, del qual ha estat responsable, ha estat «íntegre i independent» .