Podem Catalunya crida a "excloure" JxCat del proper Govern

El portaveu de Podem Catalunya, Lucas Ferro, ha fet una crida a "excloure" JxCat del proper Govern que surti de les eleccions previstes per al 14 de febrer.

"No avalarem un pacte com el que hem vist a la Diputació de Barcelona entre el PSC i JxCat, que es basa en tapar-se els casos de corrupció entre ells, ni avalarem un nou pacte entre ERC i JxCat", ha advertit aquest dimecres en una roda de premsa telemàtica. Ferro ha vaticinat una Generalitat progressista "si En Comú Podem té uns bons resultats a Catalunya i prou força" i ha explicat que les negociacions amb els comuns per tancar la candidatura electoral "avancen bé".