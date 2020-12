Les eleccions del 14-F se celebrarà encara que hi hagi comarques en la situació de la Cerdanya i el Ripollès

El conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, ha garantit que les eleccions del 14-F es faran encara que hi hagi comarques en la situació de la Cerdanya i el Ripollès. "És evident que un confinament perimetral no perjudica el nostre objectiu que és garantir el dret a vot", ha dit durant la seva visita a Agramunt (Urgell), la primera com a conseller després de deixar l'alcaldia del municipi. Solé ha assegurat que precisament aquests dies està mantenint reunions amb diversos alcaldes per valorar els diferents escenaris però que les votacions només se suspendrien en cas de confinament domiciliari o amb una activitat social "excepcionalment restringida". Tot i això, Solé demana "no avançar-nos a una situació que no tenim en aquests moments".

Pel que fa a les eleccions del 14-F, l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernàndez, ha explicat a Solé el canvi de col·legi electoral. En comptes de votar a l'escola Macià Companys, com fins ara, les pròximes votacions es faran al pavelló Firal d'Agramunt "per poder complir amb totes les mesures sanitàries i donar la màxima seguretat a la ciutadania" a causa de la pandèmia.

Solé ha tornat aquest dimecres per primera vegada com a conseller a l'Ajuntament d'Agramunt, d'on era alcalde. "Tornar és emotiu i de retrobament amb l'equip de govern perquè fins fa uns mesos n'era l'alcalde". Ho ha fet per tractar amb l'alcaldessa i la resta de l'equip municipal els objectius de desenvolupament sostenible per avançar cap a l'agenda 2030.

"Cal decidir les polítiques del present i del futur ara per avançar-nos als problemes", ha dit Solé, i ha destacat que a Agramunt els últims anys s'han instal·lat sistemes de climatització més favorables per al medi ambient. "Des del municipalisme es poden aportar mesures per aconseguir un model més sostenible, just i amb igualtat d'oportunitats", ha conclòs.

