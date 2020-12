La grossa de Nadal cau a Reus per segona vegada consecutiva

Cava, cava i més cava a les portes de l'administració número 6 de Reus, a la plaça de la Pastoreta, després que l'administració repartís ahir la grossa de Nadal. El número 72897 va ser l'afortunat i ràpidament desenes de persones es van acostar a les portes del local per celebrar-ho. Abraçades, emoció i càntics diversos després de repartir milions d'euros, corresponents a 60 sèries. Segons va explicar Òscar Bausà, propietari de l'establiment, la gran majoria va anar als treballadors d'Indústries Teixidó, a Riudecols, i aproximadament un 20% es va vendre a finestreta.

No és la primera vegada que Bausà reparteix un premi important. El 2008 ja van donar un segon premi de manera íntegra del sorteig del dia de Reis i l'any següent, el 2009, van repartir un quart premi de la grossa de Nadal. Ara, però, s'han superat. «És un objectiu que perseguim des de fa quasi 30 anys. És la culminació. Som venedors d'il·lusió i la més gran és repartir premis entre els teus clients», va afirmar.

A ell la notícia el va agafar per sorpresa. «Era al barber, és una tradició que tinc el dia de la grossa. I quan m'han trucat he sortit disparat cap aquí», va exclamar. Tot i que va assegurar que no té cap dècim, es va mostrar molt content per haver repartit tants diners. «Hi ha molta alegria entre els que els ha tocat. I altres clients assidus indirectament també se n'alegren», va explicar amb emoció controlada.

Qui no va poder contenir-la va ser Sónia Pérez, una de les persones que va comprar un dècim a l'establiment. Extremadament emocionada, en alguns moments tenia fins i tot dificultats per respirar. Un cop es va assabentar que li havia tocat, va anar cap a la Pastoreta amb les seves dues filles. «Ja era hora que la vida em donés una alegria», va explicar, mentre recordava que en els darrers anys havia tingut diversos problemes personals. «Això que tants anys he vist per televisió ara ho he pogut viure», va comentar. Al cap d'una estona va arribar el seu marit i tots quatre es van fondre en una llarga abraçada davant les càmeres de televisió.

Pérez havia comprat el dècim a la Pastoreta per casualitat. Una amiga seva l'any passat va ser una de les guanyadores de la grossa de Nadal que va tocar a l'associació aragonesa El Cachirulo, que va repartir més de 320 milions d'euros a la ciutat. Enguany van decidir comprar-lo juntes. L'amiga és una de les treballadores d'Indústries Teixidó, l'empresa que es va quedar el 80% de les sèries de l'administració de la Pastoreta. Per tant, per tenir la butlleta Pérez va haver de demanar-la a l'administració.

Per la Pastoreta van passar també altres guanyadors. Un exemple són la Radhia i la seva família, que tenien un dècim. «Estava dormint i he sentit la meva mare que ha començat a cridar. Ho hem mirat a l'ordinador i hem vist que eren 400.000 euros. Hem flipat molt», va reconèixer. Fruit de l'emoció una de les seves germanes va baixar al carrer directament amb pijama. Tota la família, de cinc germans, ho van celebrar amb els propietaris de l'administració. «Tenim molts deutes. Els diners serviran per tapar forats», va reconèixer la germana de la Radhia.

Altres vencedors, en canvi, van aparèixer però van mantenir les distàncies. I no pas per la covid-19. De fet, es van limitar a fer un parell de voltes a la rotonda de la plaça de la Pastoreta fent sonar la botzina del cotxe, saludant i ensenyant el dècim, abans de tornar a desaparèixer.

Amb el pas de les hores es va recuperar la calma i alguns dels premiats a poc a poc van començar a tocar de peus a terra. Com la família de Sónia Pérez, que lluny d'excessos i extravagàncies van agafar unes pizzes en un restaurant de menjar ràpid del costat de l'administració de loteria. La festa van continuar-la a casa.

A banda de la grossa, aquest dimarts a Reus també hi va caure un cinquè premi. Va ser el 86986, que va tocar a l'administració de loteria de la plaça Gabriel Ferrater. Una de les responsables va explicar que només n'havien venut un únic dècim a una persona que el va encarregar.