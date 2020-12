Joana Ortega serà la número 2 del PDeCAT a les eleccions al Parlament

Per tal de pescar el màxim possible en el regirat riu de l'antiga CiU, el PDECat vol afermar-se, de cara a les eleccions del 14 de febrer, com a referent del catalanisme moderat. Amb aquest objectiu, el partit hereu de CDC ha fitxat com a número dos de la llista a Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern d'Artur Mas i històrica dirigent de l'extinta Unió Democràtica. En 2017, Ortega va ser inhabilitada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per l'organització de la consulta sobiranista del 9-N de 2014.

Amb aquest fitxatge, el PDeCAT situarà dues dones al capdavant de la candidatura per Barcelona: el cap de llista, l'exconsellera Àngels Chacón, i Ortega, que després de complir la pena de nou mesos d'inhabilitació va exercir, precisament, com a assessora de Chacón en la Conselleria d'Empresa i Coneixement, fins que va ser destituïda per Quim Torra després de la ruptura entre el PDECat i JxCat. Aquest nomenament va provocar una denúncia del TSJC, que continua investigant un jutjat ordinari, per comprovar si havia infringit la inhabilitació.

Enfront de l'aposta de JxCat pel combat amb l'Estat, el PDeCAT vol ancorar-se a la via pragmàtica del sobiranisme i, amb el «tàndem» Chacón-Ortega, cerca atreure l'electorat històric de CiU i també de l'ala més moderada del catalanisme.