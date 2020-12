Puigdemont encapçalarà finalment la llista de JxCat per Barcelona al 14-F

El líder de JxCat i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ocuparà finalment el número u de la candidatura de la seva formació per la circumscripció de Barcelona en les eleccions del 14 de febrer.



Tot i passar per davant de l'ara diputada al Congrés i guanyadora de les primàries, Laura Borràs, Puigdemont ha mantingut que, com ja va dir, no serà ell el candidat a la presidència de la Generalitat, sinó que aquest paper en una possible investidura el deixa en mans de Borràs. En un vídeo distribuït a través de les xarxes, el líder de JxCat anuncia la seva decisió i que proposarà a l'executiva i a la militància avalar i validar que ell encapçali la llista amb aquesta fórmula.





Tal com vaig anunciar, seré a les properes eleccions del #14F, i ho faré encapçalant la llista per Barcelona de @JuntsXCat per fer pinya i aconseguir que @LauraBorras esdevingui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya https://t.co/xmmd5WnwVB #JuntsxCat pic.twitter.com/Tay4yM3PKL — Carles Puigdemont (@KRLS) December 23, 2020

L'expresident ha estat deixant en suspens la seva decisió de liderar la llista de JxCat durant mesos. Fins i tot ha deixat passarper a candidat a la presidència de la Generalitat i per a la confecció de les llistes. Aquest dimecres, però, ha aprofitat que Borràs ha viatjat a veure'l a Waterloo per enregistrar i distribuir un vídeo junt a la candidata guanyadora de les primàries on explica que. "M'honora tenir l'oportunitat d'ajudar a fer que Laura Borràs sigui la primera presidenta de la Generalitat de Catalunya. Ja vaig dir que jo no seria el candidat a la investidura, però que formaria part del projecte", ha dit per deixar clar que manté la seva promesa de no ser el presidenciable tot i voler liderar la candidatura."Per tot el que hi ha en joc, per tot el que hem de fer possible, pel que no hem renunciat ni renunciarem, perquè hi hagi el nom de Laura Borràs a la llista de presidents de la Generalitat,, i haurà de ser validat a la tercera urna per part de la militància", comenta Puigdemont al vídeo.Al final de la gravació apareix, precisament, Borràs, quei assegura que és "un privilegi treballar la seu costat i una enorme responsabilitat". "L'assumeixo sabent que no estem sols, que hi ha un munt de persones determinades a fer de JxCat l'opció guanyadora. Farem història junts", diu la candidata.Abans de Borràs, però, Puigdemont explica breument que el projecte que vol liderar també des de la llista"sense dreceres però sense giragonses". "La victòria de JxCat és millor garantia per a aconseguir el que gran part de la societat reclama, al marge del color polític: governar sense complexos, amb la major ambició, màxima exigència i determinació davant l'estat espanyol. Un Govern que, si ha de pagar per endavant, ho faci amb els seus ciutadans i no amb el govern de l'estat espanyol, perquè ens hi va el país", afirma el líder de la formació independentista.En aquest sentit, garanteix que amb JxCat es garantiria un Govern de la Generalitat "compromès amb l'1-O, que construeixi república i deconstrueixi monarquia, que construeixi sobirania i deconstrueixi dependència". A més, es marca com a fites també "assolir la unitat estratègica entre tots els actors polítics que condueixi al reconeixement internacional de Catalunya com a estat independent". "Això és el que vam proposar-nos entre tots. I hem de continuar", afirma.Puigdemont, que llença aquest vídeo aper la nit de Nadal i una setmana abans del que hauria de fer un president de Catalunya si estigués investit i en el càrrec, aprofita també per criticar l'estat espanyol i com ha actuat amb l'independentisme. "Patim una crisi molt severa que lamina drets i llibertats, una crisi política i institucional per la deconstruccio democràtica de l'estat espanyol, que afecta seriosament la nostra forma de vida com a nació. La deriva repressora confirma dues evidències: que l'estat espanyol no pot ser reformat perquè els seus problemes són estructurals i afectes totes les institucions; i que l'única via per garantir els drets i el progrés és la república catalana", assegura.