Sàmper arran de la indignació a l'hostaleria del Ripollès i la Cerdanya: «Jo també em queixaria»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha admès que entén les queixes del sector de la restauració de la Cerdanya i el Ripollès, afectats pel tancament perimetral anunciat. "Jo em queixaria exactament igual", ha reconegut en una entrevista a Rac1. "Les queixes les hem d'entomar, les hem d'entendre i hem d'empatitzar amb elles i buscar les possibilitats de compensar-ho d'alguna manera amb aquestes ajudes que ja s'han dit que es faran des d'Economia", ha dit. També ha proposat evitar les trobades familiars de Nadal encara que estiguin permeses i celebrar-les quan la situació epidemiològica per la covid-19 hagi millorat: "celebrem el Nadal d'aquí tres, quatre o cinc mesos", ha dit.

El conseller ha dit que la possibilitat d'un canvi en les mesures previstes es posarà sobre la taula el pròxim 28 de desembre, ja que ha reconegut que hi ha queixes sobre les franges d'obertura de la restauració perquè són horaris molt curts. "Es posarà tot sobre la taula, però l'escenari és dolent", ha explicat.

Ha insistit en l'intent del Govern de mantenir un equilibri entre l'economia, la salut i la desmoralització de la societat. "Madrid prioritza el criteri econòmic per damunt el sanitari, però hi ha menys persones al carrer, el teletreball s'està accionant de manera correcta i nosaltres tenim molt recorregut per mirar endavant", ha exposat Sàmper.

També ha esmentat que al Japó "no s'ha de fer gairebé cap tancament perquè són capaços de complir les cinc mesures estructurals". En canvi, "nosaltres som llatins", ha argumentat per explicar la diferència en les polítiques que cal adoptar a cada indret. "No som japonesos, i per tant li haig d'acceptar que em fan por aquestes festes", ha dit.

"Error" al dispositiu de trànsit

El conseller ha reconegut una "petita disfunció" al dispositiu de trànsit del Ripollès i la Cerdanya perquè durant una hora no es va permetre el trànsit de pas, tot i que la regulació sí que ho permetia. Pel que fa a les pròximes hores i el dia de Nadal ha dit que el dispositiu policial es reforçarà.



"He vist jornades de 80 hores"

A l'entrevista han preguntat a Sàmper per què els polítics i consellers catalans no es baixen el sou en aquests moments difícils per la ciutadania. "Queda bé dir que els polítics i consellers s'haurien de retallar el sou, però he vist jornades de 80 hores a la setmana, dissabtes i diumenges", ha rebatut.



Un dispositiu policial per custodiar les vacunes

Ha anunciat un dispositiu policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i les policies locals per custodiar les vacunes, que serà "idèntic" al que hi va haver quan van arribar les mascaretes amb camions procedents de Xina. En una entrevista a Rac1 ha explicat que hi haurà "una força de seguretat molt important" per evitar robatoris als punts de distribució per a Catalunya, que per seguretat no s'han donat a conèixer.