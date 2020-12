Denuncien dos joves per tallar la cresta a tres galls i una gallina

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un jove i un menor d'edat per un presumpte delicte de maltractament d'animal domèstic. Els fets es remunten al passat 11 de novembre, quan els agents es van dirigir a una finca rústica per comprovar la seva possible ocupació al terme municipal de Reus. Allí, van trobar-se que els nois acabaven de tallar la cresta a tres galls i una gallina, de forma rudimentària i sense cap mena d'atenció veterinària. Tot i que en aquest cas no s'ha pogut acreditar, es té constància que aquesta mutilació està relacionada amb la pràctica il·legal de baralles de galls.

A Catalunya, les baralles de galls estan expressament prohibides. Les denúncies es van tramitar aquest dimecres al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Reus i a la Fiscalia de Menors. Els denunciats són dos joves, un major i un menor d'edat, veïns de Reus i Vila-seca.