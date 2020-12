Detenen una dona per apunyalar la seva parella a Prats de Lluçanès

Una dona ha estat detinguda aquest dijous pels Mossos d'Esquadra com a presumpta autora d'un delicte de lesions, segons ha avançat la SER i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN. En concret, se l'acusa d'haver apunyalat el seu home en el marc d'una discussió. Els fets va tenir lloc cap a les deu de la nit a Prats de Lluçanès (Osona). Els Mossos van ser avisat que en un domicili hi havia una discussió d'envergadura i en arribar, els agents es van trobar amb el cas de violència en l'àmbit familiar. L'home va ser traslladat a l'Hospital de Vic amb diversos talls, però, en principi, no es tem per la seva vida. La dona va quedar detinguda.