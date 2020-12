Torrent creu que si ERC i JxCat volen governar junts després del 14-F s'hauran «d'entendre amb unes bases diferents»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha reclamat una "dinàmica cooperativa" de l'independentisme per a la propera legislatura i evitar la "competència" entre formacions que s'ha viscut els darrers tres anys. "Si la propera legislatura ens hem d'entendre, que ens haurem d'entendre, ho haurem de fer amb unes bases absolutament diferents", ha advertit en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN). "Això vol dir no recelar ni criticar-nos els uns als altres" i "canviar determinades dinàmiques", ha explicat.

El Parlament que presideix Torrent ha tancat aquesta setmana una XII legislatura marcada, entre altres coses, pels retrets entre els socis que formen el Govern: JxCat i ERC. Per a la següent, el president de la cambra catalana ha plantejat que "les relacions no es poden basar en les mateixes dinàmiques" i que cal que el sobiranisme miri "cap a enfora" i esquivi "retrets interns".

Per a Torrent, cal "ampliar majories, fer-les sostingudes i superar el 50%" i per assolir-ho cal no només apel·lar als votants dels partits independentistes. "Això vol dir no mirar-nos tant el melic sinó dirigir-nos enfora, abandonar el nostre cercle de confort i anar als marges dels espais polítics" buscant "els ciutadans que avui no associen la millora del seu benestar a un projecte independentista", ha subratllat.

I és que per al dirigent republicà la discussió s'està centrant "molt a parlar d'aritmètica i d'hegemonia dins del bloc independentista" i "poc de projecte". "Si realment volem aprofitar la propera legislatura per enfortir la base social de l'independentisme, és imprescindible que es vegi que treballem per millorar les condicions de vida de la ciutadania i que governem bé", ha afirmat.

Tot i que veu "punts de trobada" amb formacions fora del Govern com la CUP, ha tancat la porta a qualsevol pacte amb el PSC després de les eleccions del 14 de febrer i ha criticat que "hi ha qui com un espantall insisteix a treure el tripartit com a una arma que li sembla que pot fer-li guanyar eleccions". "I potser sí que fa guanyar eleccions, però no ens acosta a la independència", ha avisat. En qualsevol cas, i com han fet ja altres dirigents republicans, ha considerat "impossible qualsevol equació en què hi hagi ERC i el PSC". "No només perquè han aplaudit la repressió contra els nostres companys i han estat copartícips de l'aplicació del 155 a Catalunya, sinó fins i tot des del punt de vista social", ha argumentat.

També ha valorat per a l'ACN la seva etapa al capdavant del Parlament i n'ha fet un balanç "relativament positiu" malgrat les "circumstàncies molt dures, complexes i limitadores" de l'autonomia i el context de "repressió". "Per mi ha sigut un honor ser president del Parlament del meu país", ha assegurat, i s'ha posat a disposició d'ERC i de la ciutadania per ser "on demanin". "Em veig capacitat i amb ganes d'intentar seguir aportant des del lloc que es consideri oportú", ha afegit sense concretar si voldria repetir en el càrrec.