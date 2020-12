Cau una banda que clonava targetes SIM i usurpava identitats bancàries a través d'Internet

La Policia Nacional ha detingut 13 persones per dedicar-se massivament a estafes per internet a través del clonat de targetes. L'entramat robava la identitat de les víctimes a través de tècniques informàtiques i accedien als seus comptes bancaris de forma il·lícita. El grup criminal tenia les tasques molt ben definides i distribuïdes, estava radicat principalment a L'Hospitalet de Llobregat, i el seu cap era un equatorià nacionalitzat espanyol. Haurien estafat més de 70.000 euros a persones de tot l'estat.

A través de correus electrònics massius o pàgines d'internet, els estafadors usurpaven la identitat de les víctimes i els suplantaven en webs de confiança com bancs. A continuació demanaven el duplicat de la targeta SIM a la companyia telefònica de la víctima, tot al·legant que havien perdut el telèfon mòbil. Amb la nova SIM ja activada, deixaven la víctima sense línia, i així deixaven la víctima sense poder operar, amb total impunitat. Finalment, accedien al seu compte bancari i realitzaven transferències fraudulentes a altres comptes bancaris de l'organització criminal, i deixaven sense saldo les víctimes, excepte si aquestes aconseguien anul·lar les operacions a temps.

Si l'entitat bancària enviava avisos alertant de les transferències mitjançant SMS, els missatges no són rebuts per l'afectat, ja que no té línia telefònica. En ocasions, associen la targeta bancària de la víctima al terminal mòbil, per poder realitzar pagaments i compres sense necessitat de targeta bancària física ni tampoc haver de teclejar el codi de seguretat, perquè el desbloqueig del mòbil ja és suficient.

La investigació va començar l'octubre de l'any passat després de diverses denúncies procedents de tot l'estat. Un cop identificat i localitzat el màxim responsable, va ser detingut, i en l'escorcoll domiciliari li van trobar nombroses proves dels delictes. Es va detenir a 12 persones més i una catorzena va ser interrogada com a investigada però no detinguda.