Salut trenca el contracte amb Ferrovial i gestionarà directament els rastrejos

Salut finalitzarà el contracte amb Ferrovial el proper 31 de gener, i contractarà directament de 450 a 750 professionals per fer les tasques de seguiment telefònic de la covid-19, segons ha anunciat aquest dilluns la consellera de Salut, Alba Vergés. El seguiment passarà a estar dirigit directament per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, amb un pressupost d'uns 19 milions d'euros. Aquests nous rastrejadors no només trucaran contactes estrets, sinó que posaran en agenda les proves diagnòstiques d'aquests contactes, alliberant de feina a l'atenció primària, i faran també un cribratge de "salut emocional" per derivar la gent que ho necessiti als psicòlegs del 061, o identificar necessitats socials per complir bé les quarantenes.

Segons ha dit Vergés, es tracta de fer uns rastrejos "més àgils i amb tasques més individualitzades per seguir les cadenes de transmissió".