ERC força un ple sobre Núria Marín a la Diputació

ERC força un ple monogràfic a la Diputació de Barcelona sobre les investigacions obertes per presumpta corrupció que afecten la presidenta de l'ens i també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín. El grup d'ERC ja havia demanat la dimissió de Marín després que sigui investigada pel cas de suposada malversació al Consell Esportiu de l'Hospitalet i ahir va registrar una sol·licitud per a un ple monogràfic que s'haurà de celebrar, ja que els republicans representen més d'una quarta part del plenari. ERC proposa que se celebri el 20 de gener. El portaveu d'ERC a la Diputació, Dionís Guiteras, assegura que l'objectiu és revisar a fons les mesures que hi ha perquè els càrrecs retin comptes.

ERC proposa concretament que es revisi el codi de bon govern i qualitat institucional i el codi de conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.