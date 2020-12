Estudien un fàrmac a anticossos instantanis que pot prevenir la COVID

Científics britànics estan experimentant un nou fàrmac que podria evitar que algú que ha estat exposat al coronavirus desenvolupés la malaltia. La teràpia amb anticossos conferiria immunitat instantània contra la Covid-19 i es podria administrar com a tractament d'emergència als pacients hospitalitzats i als ingressats en residències per ajudar a contenir brots. Les persones que viuen en residències on algú ha estat infectat per Covid també podrien podrien injectar-se el medicament per prevenir que no s'infectin també, segons va publicar el diari britànic The Guardian.

El medicament ha estat desenvolupat per l'University College London Hospitals (UCLH) i AstraZeneca, l'empresa farmacèutica que també ha creat, juntament amb la Universitat d'Oxford, una vacuna que s'espera que l'agència reguladora de medicaments i productes sanitaris aprovi per al seu ús a Gran Bretanya la setmana vinent i també a la Unió Europea.

L'equip espera que l'assaig demostri que el còctel d'anticossos protegeix contra la covid-19 entre sis i 12 mesos. Els participants de la prova el reben en dues dosis. Si s'aprova, s'oferiria a persones que hagin estat exposades a la covid els vuit dies anteriors. Podria estar disponible al març o l'abril si l'aprova el regulador de medicaments després d'haver revisat les proves de l'estudi.