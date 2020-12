El Govern aplana el terreny per a la concessió dels indults als presos independentistes

El discurs del Govern sobre els indults als presos independentistes pel referèndum del 1-O ha canviat durant els últims mesos. Fins a aquesta tardor, l'Executiu solia assenyalar que no era el moment d'abordar una qüestió tan sensible. Ara, en canvi, les manifestacions van dirigides a treure's pressió davant la possible concessió. Fins i tot a aplanar el terreny per a fer aquest pas, a pesar que no està confirmat si Pedro Sánchez aprovarà aquesta mesura. Tampoc quan ho farà. La majoria de les fonts consultades anticipen que els indults, d'arribar, ho faran després de les eleccions catalanes del 14 de febrer, enfront dels desitjos de Podemos, soci de la coalició, que pressiona perquè es concedeixin «com més aviat millor».

Però aquest no és un assumpte que s'abordi en el Consell de Ministres. La hipotètica concessió de la gràcia a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Joaquim Forn i Raül Romeva, entre altres, és debatuda per molt pocs dins de la Moncloa. Un d'aquests dirigents és Carmen Calvo, vicepresidenta primera, que aquest dilluns va deixar clar que el Govern té la capacitat d'indultar encara que compti amb els informes contraris de la Fiscalia i el Tribunal Suprem.

Calvo va retreure ahir al ministeri públic que recuperés la rebel·lió «fora de les seves competències». Els informes, va dir a en entrevista a La 1, «abunden en la posició contrària de la mateixa Sala Segunda del Suprem» i «identifiquen un delicte» que l'alt tribunal «no va identificar».

Però el més rellevant va ser que la vicepresidenta va subratllar que el Govern no té per què seguir el parer de la fiscalia. Tampoc el del Suprem, l'informe del qual encara no ha estat elaborat, però excepte sorpresa també serà contrari. Els magistrats, de moment, han demanat a l'Advocacia de l'Estat, en la seva condició de perjudicada pel delicte de malversació de cabals públics, que es posicioni sobre la concessió. Atès que aquest cos depèn directament del Ministeri de Justícia, el seu escrit pot donar pistes sobre el que pensa fer l'Executiu.

«Al llarg d'aquests 42 anys (de democràcia) hi ha tot tipus d'exemples per part de tots els governs», va dir Calvo. Els indults «estan en l'absoluta normalitat i es poden decidir en funció del que emeten els informes o al contrari dels informes», va continuar, deixant a un costat que les ocasions en les quals el Govern concedeix aquesta gràcia enfront de la Fiscalia i el tribunal sentenciador suposen un percentatge mínim.

Les paraules de la vicepresidenta van venir a aprofundir en un relat que va iniciar José Luis Ábalos, ministre de Transports, secretari d'Organització del PSOE i un dels dirigents de major pes polític dins del Govern. Afinals d'octubre, en una entrevista a El Periódico, Ábalos va assenyalar que «tot gest de normalització és positiu», en referència als indults. «A Catalunya qualsevol mesura d'aquestes és ben rebuda, però en general en el conjunt d'Espanya tot el que siguin mesures tendents a promocionar la convivència i garantir la normalitat i l'apaivagament han de ser ben rebudes», va afegir Ábalos.

El PP, mentrestant, ja es prepara per a treure tota la seva artilleria si finalment el Govern fa el pas. «Si es concedissin aquests indults, a més d'estar contrariant la llei de l'indult, s'estaria fregant la il·legalitat», va dir ahir el secretari de Justícia dels conservadors, Enrique López, que va avisar d'una possible «prevaricació».

Segons el dirigent popular, un dels elements que exigeix la llei és que existeixin «proves de penediment dels condemnats», i en aquest cas, va concloure, «hi ha proves de tot el contrari». En rigor, la norma, de 1870, només recull en el seu article 25 que el tribunal sentenciador ha de fer constar «especialment» en el seu informe «si hi ha proves o indicis de penediment».