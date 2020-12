El Govern demana prudència però no endureix les mesures

Hi ha ocasions en què la no notícia es converteix en notícia. Ahir, dia dels Sants Innocents, es van dispensar diverses tasses d'aquesta teoria periodística durant la roda de premsa del Govern. S'avisava de l'avanç de la pandèmia a Catalunya i s'anunciava el full de ruta fins després de Reis. Quan molts ja tenien el maleter ple per fugir de la gran ciutat, esperant que la Generalitat endurís el transvasament cap a segones residències; quan molts feien apostes sobre quin seria la següent comarca a quedar aïllada del món; quan alguns temien un Cap d'Any de bombolla única i amb toc de queda abans de saltar al 2021; quan s'esperava alguna mesura per pal·liar una situació que la pròpia consellera de Salut qualifica de «greu», la veritat és que no ha va haver cap novetat respecte a l'anunciat el 18 de desembre.

Les restriccions es mantenen i tot segueix igual: Nit de Cap d'Any fins a la una de la matinada, reunions de dues bombolles com a molt i 10 persones màxim i restauració amb horari restringit de matí i migdia. Cerdanya i Ripollès, tancades.

La decisió de no endurir la Nit de Cap d'Any (mesura que sí han pres altres regions com Extremadura o Balears) sembla tenir dues explicacions. O aquesta és la sensació que destil·len els arguments esgrimits ahir pel Govern. D'una banda, l'avanç del virus. L'Rt, la capacitat de contagiar de cada infectat, ha baixat respecte al dia 18, quan van entrar en vigor les restriccions vigents. S'ha passat d'1,41 a 1,17. La xifra d'ingressats a l'UCI a penes ha variat, de 336 a 337, gairebé igual, encara que el total d'hospitalitzats és major, de 1.522 a 1.736, un 14% més. Cal tenir en compte, no obstant això, que aquestes estadístiques no noten encara l'efecte que puguin tenir les celebracions del 24, 25 i el 26, quan més gent va viatjar arreu del territori per a celebrar el Nadal i Sant Esteve. Potser per això Vergés va apuntar que es mantindran atents i que les restriccions continuen sent revisables. L'altre factor és l'obediència, o cosa que és el mateix, el grau de compliment de les normes.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que el diumenge va coquetejar en una entrevista a Rac1 amb la possibilitat que aquest dilluns sí que hi hagués renduriment dels confinaments, va facilitar les dades de mobilitat que demostren la suposada responsabilitat ciutadana. El dia 24, els desplaçaments van caure un 20%, i el 25 i el 26 el descens va ser del 45%. Tot i que el Procicat deixa les coses com estan, Sàmper ha instat a evitar la relaxació: «L'error més gran seria pensar que amb l'arribada de la vacuna ja estem protegits, per això demanem més prudència que mai». És a dir, la pilota, en la teulada de la consciència de cada ciutadà.

Per si quedessin dubtes que Catalunya està lluny, llunyíssim, de deixar enrere la pandèmia, la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, va advertir d'un «creixement progressiu de les dades i de la pressió assistencial». Va recomanar fins a tres vegades no realitzar desplaçaments «si no són imprescindibles» i va considerar que tan sols són imprescindibles els desplaçaments per tenir cura de persones vulnerables. També va recordar que a Catalunya, el covid ja ha segat gairebé 17.000 vides. «Són dades que ens han d'interpel·lar per a protegir-nos», va concloure. «El més segur és fer el Cap d'Any a casa només amb la bombolla de convivència», va dir, recordant que sempre és millor fer les trobades sense àpats, a l'aire lliure o en espais molt ventilats.