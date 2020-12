Oriol Mitjà avisa que, sense noves restriccions, la tercera onada «es desbocarà»

L'infectòleg de l'Hospital Can Ruti de Badalona (Barcelona) Oriol Mitjà ha criticat que el Govern no hagi endurit les restriccions de cara a les celebracions de Cap d'Any i pronostica que la tercera onada del coronavirus "es desbocarà per arribar als pics de novembre".



La Generalitat va decidir ahir dilluns no endurir les restriccions per frenar l'avanç de virus de la COVID-19 i mantenir les que van entrar en vigor el passat 21 de desembre fins al proper 11 de gener.



En el seu compte de Twitter, Mitjà considera "molt important evitar les celebracions de Cap d'Any" i ha instat al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a "aprendre dels errors".



"No és suficient la recomanació d'evitar contactes socials no imprescindibles per Cap d'Any", assegura l'investigador, que afegeix que "en una situació greu el 'bonisme' no és una bona recepta per al civisme i la salut pública".



"Amb 14.000 casos setmanals, Rt 1.2, i tres caps de setmana consecutius la tercera onada es desbocarà per arribar als pics de novembre", pronostica Oriol Mitjà, que demana "determinació, transparència i empatia per aconseguir un compromís social" que freni la pandèmia.



Les crítiques de Mitjà se sumen a les del president de Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, qui també en les últimes hores ha demanat a la Generalitat "mesures més contundents i efectives" per frenar la pandèmia de la covid-19 i "reduir dràsticament" la mobilitat de cara a Cap d'Any.



En el seu compte de Twitter, Jaume Padrós ha escrit al respecte: "No ho entenc. El nombre de contagis i d'hospitalitzacions no para d'augmentar. Cal reduir els contactes ja".





