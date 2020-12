Salut confia vacunar en 15 dies «el màxim de residències»

Salut confia vacunar en 15 dies «el màxim nombre de residències» de Catalunya, segons va indicar ahir a El Matí de Catalunya Ràdio la subdirectora general de Promoció de Salut del Govern, Carmen Cabezas. En una entrevista, Cabezas va dir que espera que el retard logístic en l'arribada de les 60.000 vacunes que havia d'entregar Pfizer no afectarà els plans de vacunació de la covid-19 a Catalunya, que ja preveuen les injeccions entre els dimarts i els dissabtes i reserven els dilluns com a dia per «acabar de fixar agendes i assegurar que les vacunes arriben». En aquest sentit, Cabezas va dir que a partir d'avui es vacunaran més persones grans de residències. «Començarem per les residències grans, i per les verdes, és a dir, les que ara no tenen casos», ha remarcat. «Intentarem pentinar en 15 dies totes les residències, totes les verdes i taronges.