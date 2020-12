El 14320, un dels números més demanats de la Grossa de Cap d'Any

Vendes més concentrades aquestes últimes setmanes. En alguns llocs, similars a altres anys. I en d'altres, a la baixa. La pandèmia afecta les rifes i, com ja ha passat amb els altres sorteigs, la Grossa de Cap d'Any no en queda al marge. A poques hores perquè giri el bombo, la sensació entre els punts de venda –com llibreries i supermercats- és desigual. A La Ploma de Figueres, la seva propietària Carme Heras, diu que hi haurà descens, però també confia que la gent "s'animi a darrera hora". Per contra, a l'Esclat d'Igualada queden pocs números i les vendes no s'han ressentit. El coronavirus, però, també crea supersticions. Perquè un dels números que s'han esgotat és el 14320, que coincideix amb la data de l'estat d'alarma i el confinament.