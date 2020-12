Els càmpings reclamen la reducció de l'IVA turístic

La Federació Catalana de Càmpings reclama en una carta a tots els partits que es presenten a les eleccions del 14-F que defensin el sector, que ha patit una «crisi sense precedents», i promoguin mesures com una reducció de l'IVA turístic, de l'Impost d'Estades Turístiques d'Allotjament, o la creació d'ajuts directes «a fons perdut».

En l'escrit, els càmpings catalans recorden que ja han destinat tres milions d'euros per complir els protocols sanitaris i de seguretat i avisen del risc dels «missatges alarmistes» sobre la covid-19, que perjudiquen la destinació Catalunya respecte d'altres destins competidors. També exigeixen «diàleg» a les administracions en la presa de decisions.

«Aquesta temporada hem patit una allau de cancel·lacions degut, en part, al fet que molts dels missatges difosos des de les administracions han creat una gran confusió», alerten des dels càmpings. En aquest sentit, el sector avisa que la situació actual «és molt preocupant» i que els càmpings «només podran sobreviure si compten amb el suport dels representants polítics».

A més de la reducció de l'IVA al sector turístic, o l'impost d'estades turístiques, el sector també reclama descomptes a les quotes de la Seguretat Social, reducció de l'impost d'activitats econòmiques i engegar un «pla de comunicació i màrqueting per recuperar la imatge de la destinació en els mercats europeus». «Les nostres destinacions competidores europees ja han iniciat aquesta acció i van per davant nostre», destaquen els càmpings.

D'altra banda, el sector també exigeix que se'l tingui en compte en les convocatòries d'ajuts del fons europeu per al covid-19, i que es redueixi «la burocràcia» per poder impulsar inversions. Així mateix, es demanen ajuts per «implantar sistemes de seguretat i gestió de riscos d'inundabilitat als càmpings i els seus entorns».

A Catalunya, la Federació de Càmpings compta amb 351 establiments amb 300.000 places i 16.000 llocs de treball durant la temporada turística. El sector tenia, abans de la pandèmia, entre un 60 i un 70% de clients internacionals, majoritàriament de Països Baixos, França i Alemanya, que vol recuperar perquè «aporten una gran riquesa al territori».