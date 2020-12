Lorena Roldán es dona de baixa de Cs i anuncia que se'n va al PPC

Lorena Roldán ha anunciat aquest dimecres que es dona de baixa com a afiliada a la direcció de Ciutadans i que seguirà defensant els valors "des del projecte d'Alejandro Fernández", del PPC. Roldán va ser elegida per encapçalar la llista dels liberals en primàries de cara a les eleccions catalanes però finalment la direcció va situar Carlos Carrizosa com a cap de llista. "Avui acabo la meva etapa a Ciutadans. Una decisió difícil però molt meditada", ha escrit Roldán des del seu compte de Twitter, on ha explicat que ha renunciat al seu escó com a senadora i també als càrrecs orgànics de partit. Amb tot, no explicita que deixi el Parlament, on forma part ara de la Diputació Permanent.





Hoy finalizo mi etapa en Cs. Una decisión difícil pero muy meditada. Mi compromiso con la libertad y la convivencia sigue igual de vivo que el primer día y, por eso, quiero anunciar que seguiré defendiendo esos valores desde el proyecto de @alejandroTGN. Gracias por la confianza. pic.twitter.com/CSoKMCNWWK — Lorena Roldán (@Lroldansu) December 30, 2020

El PPC ha convocat un acte aquest dimecres al migdia a l'hotel Grand Marina de Barcelona on Fernández i Roldán mantindran un diàleg amb el títol 'Sumant per Catalunya'.Roldán ha fet pública una carta adreçada als seus companys, afiliats i simpatitzants de Ciutadans on explica que ha pres la decisió d'estripar el carnet de Ciutadans després "d'un llarg, i no fàcil, procés de reflexió". La fins ara senadora diu que hi ha "certes decisions adoptades per l'executiva permanent del partit, moltes d'elles preses de manera unilateral, apartant-se de l'essència del partit"."Ciutadans va néixer com a dic de contenció al nacionalisme i no com a sostenidor dels que, amb els seus pactes, donen ales que pretenen trencar el nostre país", assenyala. I continua: "La governabilitat d'aquest país no pot descansar en aquells que tenen com a objectiu dinamitar el nostre estat de dret, i aquesta ha de ser sempre una línia vermella", afegeix.Roldán relata que és fidel als seus principis i valors que van fer-la entrar en la política fa sis anys, amb l'esperança d'obrir "una nova etapa a Catalunya, de la mà d'un partit constitucionalista, ferm defensor de la llibertat, la igualtat i la convivència". Situa com a "èxits" la victòria de Cs a les eleccions catalanes del 2017.El nou fitxatge del PP apunta que ara més que mai cal "un constitucionalisme fort, no només a Catalunya" i que en aquesta tasca no pot haver-hi "titubeigs". Crida a la "valentia i amplitud de mires" davant els nous comicis a Catalunya "per construir un projecte comú amb sentit d'estat, capacitat de gestió i, sobretot, sense complexos davant del separatisme". I assenyala que aquest projecte avui l'encarna Alejandro Fernández: "És un honor anunciar que em sumo al seu projecte a Catalunya, convençuda que faig el pas en la direcció correcta".Finalment, Roldán fa un agraïment especial a Albert Rivera, de qui diu que sempre va creure en ella.El PPC no ha concretat encara com Roldán s'incorporarà a la seva candidatura. Una opció podria ser que encapçalés la llista dels populars a Tarragona.