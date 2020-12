Salvador Illa serà el candidat del PSC a les eleccions catalanes

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, serà el candidat del PSC el 14 de febrer després que el primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, hagi decidit fer un pas enrere.

Segons aquestes fonts, Iceta ha decidit fer aquest oferiment a qui, a més de ser ministre de Sanitat, és el secretari de l'Àrea d'Organització del PSC.

Posteriorment, el portaveu de la Comissió Executiva Federal del PSOE, Óscar Puente, ho ha fet públic en un missatge a Twitter en el qual ha afirmat que el PSC "tindrà en Illa un candidat extraordinari" i ha destacat el "pas ple d'intel·ligència i generositat" d'Iceta.

El PSOE i el PSC havien descartat Illa

Malgrat que el nom d'Illa feia mesos que sonava com el possible candidat a les catalanes en comptes d'Iceta, tant la direcció del PSOE com la del PSC i el mateix ministre de Sanitat havien rebutjat aquesta possibilitat.

"Són debats ficticis que alguns volen alimentar que no estan per ajudar ni per sumar ni per treballar contra una pandèmia que no esperàvem que fos tan agressiva", va afirmar el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, en una roda de premsa a l'octubre.

Aquest canvi arriba amb prou feines un mes i mig abans que se celebrin els comicis catalans, en què els socialistes se situen, segons les enquestes, en segona posició després d'ERC, i per davant de JxCat.

A més, l'anunci s'ha conegut el mateix dia que la fins ara portaveu de Ciutadans al Parlament Lorena Roldán ha comunicat que deixa el partit d'Inés Arrimadas i es passa al PP de Catalunya.