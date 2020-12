Torra denuncia que s'ha fet una gestió "interessada i mesquina" de la crisi de la covid-19

El president de la Generalitat inhabilitat, Quim Torra, ha denunciat que "s'ha fet una gestió interessada i sovint mesquina" de la crisi de la covid-19 i ha reivindicat que la salut i la vida s'ha de posar per sobre de totes les consideracions a l'hora de prendre decisions en el moment actual. En un discurs pronunciat des de Girona, Torra ha volgut seguir la tradició dels discursos que fan els presidents autonòmics amb motiu de Cap d'Any, tot i que va ser inhabilitat per no haver despenjat a temps una pancarta en favor dels polítics presos i exiliats. Torra també ha admès que la legislatura "no ha servit per avançar com s'hauria volgut en fer realitat una república independent".

Torra ha criticat la gestió de la pandèmia sense citar explícitament a quin govern feia referència. En canvi, sí que s'ha dirigit directament a l'executiu espanyol per afirmar que no ha deixat de dir que el virus no entén de fronteres ni territoris.

"Lamento i visc amb una tristesa íntima i profunda la gestió que s'ha fet, interessada i sovint mesquina, d'aquesta crisi que encara vivim. No em cansaré de repetir-ho mai: per salvar una sola vida cal donar-ho tot, sacrificar-ho tot, posar-ho per davant de tot. És l'amor a la vida, a cada vida, el que ens fa humans", ha defensat. Unes conclusions que diu que es veu "legitimat" a extreure de la seva gestió al capdavant de la Generalitat "sense haver fet ús polític de la pandèmia i de la crisi". En els últims dies Torra ha reclamat al Govern que endureixi les restriccions de cara a Cap d'Any, tot i que en el seu discurs no n'ha fet referència explícita.

Segons Torra, a l'hora de prendre decisions s'ha de posar al capdamunt de totes les consideracions la salut i la vida. "No hi ha cap interès superior a aquest. No podem fer pactes amb la mort. No podem assumir, com un pacte de tolerància, que hi ha uns interessos que passen per davant de la vida de les persones. Ni que un determinat nombre de vides sigui un preu que hem d'estar disposats a pagar per viure com ho fèiem abans", ha reblat.

L'expresident de la Generalitat ha afirmat que la pandèmia de la covid-19 i les crisis que se'n deriven han "despullat com mai fins ara l'autonomia dels catalans" ja que ha quedat ben clar que les competències i recursos dels que disposa Catalunya són "tan limitats que no permeten respondre una amenaça com aquesta i defensar la ciutadania com es mereix".

Torra ha definit la legislatura com la de la "més gran repressió viscuda des del franquisme" i ha posat d'exemple els "presos polítics, els exiliats i els més de dos mil vuit-cents represaliats en processos judicials i violència d'estat". "Ja som tres els presidents que hem estat processats i condemnats per la defensa dels principis democràtics més elementals. En el meu cas, ha quedat ben demostrada la intolerància del Regne d'Espanya davant dels drets civils i la llibertat d'expressió", ha afegit.

Mentre s'ha donat aquesta situació a Catalunya, Torra ha assenyalat que "a Espanya han ajudat a escapar un Rei perseguit per una immensa taca de corrupció" que, segons ha apuntat, no és "l'excepció" sinó "la marca d'identitat de la dinastia borbònica" i "tot un entramat i un sistema de poder".

Davant la "davallada moral i política a l'Estat", Torra insta els catalans a respondre una pregunta i ser-ne conseqüents: "o Regne d'Espanya o República Catalana. O monarquia o democràcia. O repressió i corrupció, o llibertat i justícia". "Cal prendre la decisió i, insisteixo, ser-ne conseqüents", ha conclòs.