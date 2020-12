La guerra entre JxCat i el PDeCAT s'intensifica

La lluita fratricida entre l'antiga coalició posconvergent s'enverina. El veto que Junts per Catalunya ha plantejat a la presència del PDeCAT a la taula de partits que ha de decidir si se celebren o no les eleccions del pròxim 14 de febrer ha aixecat en armes als successors de CDC. Ahir, l'exvicepresidenta del Govern, amb Artur Mas, Joana Ortega, en aquell temps número 2 de la llista del PDeCAT, han presentat una reclamació al conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals, Bernat Solé (ERC), per haver estat apartats de l'òrgan de partits. El número 3, Marc Castells, portaveu de la força, va acusar Meritxell Budó d'haver mentit el dia anterior en la roda de premsa de Govern.

«Que la consellera de Presidència s'informi perquè va dir que la taula és de grups parlamentaris, i no de partits amb representació en el Parlament, i això és fals», va assenyalar Castells davant la porta de la conselleria d'Exteriors. El mateix alcalde d'Igualada va avançar que acudiran a la taula encara que no estiguin convocats per posar en evidència el veto «injustificat» dels puigdemontistes. El protocol d'actuació de la conselleria marca específicament que si la taula es realitza «amb les eleccions convocades» haurà de comptar amb dos representants de «cada partit amb representació».

De fet, el grup parlamentari de Junts per Catalunya és la conseqüència de la coalició electoral entre el PDeCAT i l'extinta CDC. Per aquesta raó és el PDeCAT el que manté tots els drets respecte als espais públics de propaganda i la presència en els debats.

I per aquesta mateixa raó, la plana major de Junts (que pren el nom del grup parlamentari després d'una maniobra sobre la propietat de la denominació que està en els jutjats) es troba aquests dies ocupada en la cerca d'avals ciutadans que els permeti concórrer als comicis. No obstant això, i fins i tot sense els avals pertinents, Junts sí que està present en la taula. El mateix Castells va culpar de l'«apartheid» del PDeCAT al «sectarisme i dictadura de Puigdemont».

Exconsellera de Governació, a més de número 2 d'Artur Mes en el Govern, Ortega és una de les condemnades amb inhabilitació i multa pel procés participatiu del 9-N. Ortega va assenyalar que «les grans decisions s'han de prendre a través de grans consensos, i la taula de partits té dos grans objectius, el primer la transparència i el segon és minimitzar comportaments de boicot, i boicotejar al PDeCAT no és la millor manera de tenir present aquest principi», va sostenir.