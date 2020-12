Lorena Roldán abandona Cs per fitxar pel PP a les portes de les eleccions

A les portes de les eleccions catalanes, Lorena Roldán ha abandonat Cs. La que fins ara va ser portaveu de la formació taronja en el Parlament va comunicar ahir que deixa el partit liderat per Inés Arrimadas per integrar-se en el PP català de cara als pròxims comicis, als quals acudirà en la llista d'Alejandro Fernández com a «número dos». La decisió, va explicar, es deu a discrepàncies amb els passos donats per la direcció del partit que els han portat a apartar-se de la seva «essència». Tot el contrari al que pensen a Ciutadans, que no van trigar a retreure a Roldán que s'uneixi un projecte que no ha fet «una oposició responsable» durant la pandèmia i que té «postulats conservadors» i «presumptes casos de corrupció».

«Em costa reconèixer certes decisions adoptades per l'executiva permanent del partit, moltes d'elles preses de manera unilateral, apartant-se de l'essència del partit», va admetre Roldán en una carta difosa a través Twitter. A continuació, l'exdirigent de Cs va detallar que el seu malestar es deu, principalment, al fet que la cúpula taronja ha oblidat que van néixer per ser «dic de contenció al nacionalisme» i no «sustentació dels quals, amb els seus pactes, donen ales als qui pretendre trencar» Espanya. «La governabilitat d'aquest país no pot descansar en aquells que tenen com a objectiu dinamitar el nostre Estat de Dret, i aquesta ha de ser sempre una línia vermella», va insistir. Les diferències entre Roldán i la direcció del partit van arrossegant-se des de l'agost passat. El Comitè Permanent taronja va decidir que el candidat a la Generalitat en les pròximes eleccions fos Carlos Carrizosa, en substitució de Roldán. La decisió va ser criticada per diversos membres del partit en no ser avalada per les bases. La versió oficial que va oferir Ciutadans llavors va ser que necessitaven un perfil que facilités «una futura coalició constitucionalista» i aplanés un acord electoral amb el PPC. Una tasca per a la qual, consideraven, Roldán no complia els requisits.

No obstant això, l'exdirigent de Cs ha acabat integrant-se en les línies conservadores catalanes. En la carta publicada apunta que en el PPC veu «valentia», «amplitud de mires», «capacitat de gestió» i absència de complexos davant l'independentisme. Aquest mateix dimecres, Roldan i Fernández va protagonitzar un acte a Barcelona sota el títol Sumant per Catalunya.

«Qualsevol persona que no se senti identificada amb el centre el que ha de fer és marxar a un partit de dretes; és el normal», va ironitzar Carrizosa després de conèixer la notícia. La resposta de la formació taronja va ser en la mateixa línia.