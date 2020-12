El «seny» del senyor de les ulleres de pasta

Perfil. Illa és un dels polítics més coneguts i valorats de l'any. També l'objectiu preferit dels partits de l'oposició. Les seves lents són ja reconegudes quan apareixen a la pantalla. Ara torna a Catalunya.

Salvador Illa va aterrar a Madrid fa gairebé un any per ocupar el Ministeri de Sanitat. Per aquell temps, era difícil imaginar que una cartera a priori senzilla perquè les competències estan transferides a les comunitats autònomes es convertiria a causa del coronavirus en una de les més pesades de Govern. Des del mes de març, quan va esclatar la pandèmia, Illa ha bregat amb la gestió de la crisi sanitària i s'ha convertit en un dels polítics que més simpaties aixeca pel seu tarannà calmat, els seus discursos mesurats i el seu tremp. Un rara avis en la política espanyola que va aconseguir situar-se com el segon ministre més ben valorat del gabinet de Pedro Sánchez. Les seves ulleres negres són reconegudes per gairebé tot el país quan apareixen en una pantalla. Tanta notorietat també l'ha convertit en un dels titulars de l'Executiu -sense tenir en compte als membres de Unides podem- que més atacs ha rebut per part de l'oposició, que titlla la seva feina de nefasta.

La covid-19, el confinament, la distància social... han ocupat des de la passada primavera pràcticament tot el temps del polític català alhora que afectaven la seva popularitat. Sap el que és el virus de prop i de lluny, del dret i de l'inrevés. Els seus pares l'han patit i, afortunadament, l'han superat. No obstant això, Illa no va ser inclòs en el primer Govern bicolor dels últims 40 anys per respondre a una pandèmia que no s'esperava. L'elecció del secretari d'Organització dels socialistes catalans per part de Sánchez perseguia un altre objectiu vital per a la legislatura, treballar en les relacions amb els partits independentistes. Amb ERC com a potencial soci necessari per aconseguir una majoria absoluta, Illa tenia el delicat encàrrec d'obrir una via de diàleg.

En aquest aspecte, el dirigent català ja havia demostrat la seva ?vàlua en les negociacions de la ?investidura de Sánchez amb els ?republicans catalans. Tot i que no tenia experiència en l'àmbit ?sanitari, la discreció, disciplina i ?capacitat de diàleg que va exhibir en aquestes converses va convèncer a Sánchez de incloure en el seu gabinet com a ministre de Sanitat. La seva feina des d'aleshores ha anat reforçant la relació que manté amb el president de Govern, fins a assolir la seva màxima confiança. Tant és així que Illa, que ha passat mesos sense desplaçar-se a Barcelona per veure la seva dona i la seva filla, viu en un apartament situat al complex de La Moncloa des de fa mesos.

A la proximitat amb Sánchez se suma que Illa és també molt proper a Miquel Iceta. El secretari general de PSC, que aquest dimecres feia un pas a un costat, va ser qui li va reforçar dins de la filial socialista catalana. Davant els suports, la delicada situació per la qual passa l'espai independentista embrancat en contínues lluites internes, i sent més ben valorat per la ciutadania que Iceta, Illa s'ha col·locat finalment com a candidat a la Generalitat. Assegura que es veu president. I des d'aquest dimecres, ho diu en públic.