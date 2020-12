El Suprem celebrarà al març el judici del diputat d'ERC Joan Josep Nuet

El Tribunal Suprem ja ha fixat datat per a l'últim judici que haurà de celebrar pel procés. Serà en el que es decidirà si el diputat d'ERC Joan Josep Nuet va cometre un delicte de desobediència mentre va ser membre de la Mesa del Parlament que va presidir Carme Forcadell. La vista ha sigut fixat per als pròxims dies 24 i 25 de març, segons va informar dimarts l'alt tribunal.

Nuet és l'únic membre de la Mesa que encara no ha sigut jutjat perquè el Suprem, continuant el criteri que havia establert amb el 9-N, va remetre al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les actuacions relatives a tots els processats pel referèndum il·legal de l'1-O als quals únicament s'acusava de desobediència. Això incloïa Nuet fins que va adquirir un escó per ERC al Congrés dels Diputats, cosa que li va conferir fur davant l'alt tribunal, cosa que significa que l'únic que pot investigar-lo i jutjar-lo. Tot i que la situació de Nuet no és exactament la mateixa que la dels seus companys, perquè no va votar igual que ells, el TSJC va condemnar els postconvergents Lluís Corominas, Lluís Guinó i Ramona Barrufet i la republicana Anna Simó a 20 mesos d'inhabilitació i a pagar una multa de 30.000 euros.