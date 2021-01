Els focs artificials de Barcelona van provocar un incendi a la muntanya de Montjuïc

Els focs artificials per acomiadar el 2020 i donar la benvinguda al 2021 a Barcelona van provocar un petit incendi a la muntanya de Montjuïc. El foc es va produir poc després de la mitjanit, quan una espurna va cremar algun matoll. Els bombers que ja hi havia a la zona de forma preventiva –com passa quan hi ha aquests espectacles- van apagar les flames en poc temps. L'espectacle de focs estava dissenyat per ser visibles des de la major part de la ciutat. En total, es van llençar 1.506 quilos de pólvora dins de 6.469 artefactes pirotècnics.