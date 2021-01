L'any 2020 van morir 105 persones en accidents de trànsit a Catalunya

Un total de 105 persones van morir en 96 accidents de trànsit mortals a les carreteres catalanes durant el 2020, un 39,67% menys que l'any anterior. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha destacat que cal tenir en compte que aquesta reducció està relacionada amb la reducció de la mobilitat com a conseqüència dels confinaments i les restriccions per la pandèmia. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, s'ha registrat un descens del 40% respecte al 2019. En relació als col·lectius vulnerables, han mort 21 motoristes, vuit ciclistes i onze vianants, que representen el 38% del total de víctimes. En el mateix període del 2019 van ser 49 motoristes, nou ciclistes i dotze vianants.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a les carreteres interurbanes de Catalunya s'han reduït un 57,3%, ja que fa una dècada havien perdut la vida 246 persones en el mateix període.

Durant el desembre vuit persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, les mateixes que en el mateix mes de l'any anterior. El Servei Català de Trànsit ha apuntat que és l'únic mes en què no s'ha produït un descens en el nombre de víctimes respecte a l'any anterior, sense tenir en compte el gener i el febrer, en què encara no hi havia restriccions de mobilitat per la covid.

Davant de les xifres de mortalitat entre els col·lectius vulnerables, Trànsit ha apel·lat a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir les víctimes, tenint en compte a més l'augment d'usuaris de bicicleta detectat l'any passat.

Repunt de víctimes en furgonetes i amb un únic vehicle implicat

D'altra banda, destaca el repunt de víctimes mortals en furgonetes, amb 12 morts el 2020, per les nou del 2019. Davant d'això, Trànsit ha insistit en la importància del manteniment dels vehicles i ha demanat també als professionals del transport respectar els límits de velocitat i evitar distraccions al volant, així com descansar cada dues hores quan es fan trajectes de llarg recorregut.

L'SCT ha destacat també l'augment dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat, tot i que al desembre aquesta tendència s'ha estabilitzat. En total, el 38% del total d'accidents del 2020 han estat sinistres amb un sol vehicle mentre que l'any anterior suposaven el 33% de la sinistralitat mortal i el 2010 el 28%.

Trànsit ha fet una crida a eradicar les distraccions i l'ús del mòbil al volant i també a respectar els límits de velocitat, atès que els sinistres en solitari solen estar relacionats amb distraccions mentre es condueix o amb la velocitat excessiva.

Per dia de la setmana, es manté l'elevada sinistralitat durant els caps de setmana o festius, generada, per tant, per la mobilitat d'oci. El 2020, 54 de les 105 persones mortes, un 51,4%, han patit els accidents en aquests tipus de dia.

L'N-340, la via amb més víctimes mortals

L'N-340 va ser la via que va registrar més víctimes mortals el 2020, amb un total de vuit. En segon lloc hi ha l'AP-7, amb sis. L'A-2, la C-58, l'N-260 i l'N-240 en van registrar quatre víctimes cadascuna.

Pel que fa a l'edat de les víctimes mortals, la franja que ha sumat més morts a la carretera és la de 35 a 44 anys, amb 26 víctimes, 3 més que al 2019. Les restriccions en la mobilitat per la pandèmia també han capgirat les xifres en el col·lectiu de més de 65 anys. El 2019 hi van haver 43 morts en aquestes edats, mentre que el 2020 van ser 16.

En el cas dels joves de 15 a 24 anys i de 25 a 34 anys, la reducció de morts respecte el 2019 és del 41% i 53%, respectivament, i del 73% i del 69% si ho comparem amb el 2010.

Les víctimes cauen un 42,5% a Barcelona

Per demarcacions, Barcelona registra la major caiguda de víctimes mortals, amb una disminució del 42,5% en passar de 880 a 46 morts. En segon lloc hi ha Tarragona, amb 24 morts, un 40% menys que el 2019 i en tercer Girona, on la davallada ha estat del 37% en passar de 27 a 17 víctimes. Per últim, a Lleida hi van haver 18 víctimes mortals a les carreteres el 2020, un 35,7% menys que l'any anterior.

Si les xifres es comparen amb les de fa una dècada, Girona registra la major davallada, un 73,8% menys de víctimes (65 el 2010 per les 17 del 2020).