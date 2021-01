Els Mossos intervenen una «rave» a Llinars del Vallès amb centenars de persones

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llinars del Vallès treballen des de la nit d'aquest dijous en una festa 'rave' amb centenars de persones a Llinars del Vallès, que continua encara activa aquest divendres al matí. "Hi ha molts vehicles, la majoria amb matrícules estrangeres i s'està actuant amb criteris d'oportunitat i proporcionalitat", ha detallat el comissari dels Mossos, David Boneta. La festa te lloc en una nau abandonada en una zona agrícola a l'extrem nord del municipi. Segons ha detallat a l'ACN l'alcalde del municipi, Martí Pujol, fa dos anys ja hi va haver una festa d'aquestes característiques per Cap d'Any i també l'any passat hi va haver un nou intent, que en aquella ocasió es va poder aturar a temps.