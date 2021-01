La festa il·legal de Llinars del Vallès acaba amb 2 detinguts, 5 investigats i 215 persones identificades

La festa il·legal de Llinar del Vallès ha acabat amb un balanç de 2 detinguts, 5 investigats i 215 persones identificades. Així ho ha explicat aquest dissabte el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, que també ha apuntat que durant el desallotjament s'han efectuat 61 proves d'alcoholèmia, totes elles amb resultat negatiu, i una anàlisi drogotest amb un resultat positiu.

En el mateix dispositiu s'han comissat els equips de música dels dos escenaris que hi havia a la nau. Els dos detinguts eren els propietaris dels equips de so. Paral·lelament s'investiga cinc persones per un presumpte delicte de desobediència. A més, Interior portarà la "rave" a la Fiscalia per saber si els assistents haurien comès un delicte contra la salut pública.