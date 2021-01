Enfrontament obert entre els socis de govern per la gestió de la 'rave' de Llinars

Els Mossos d'Esquadra han començat a desallotjar la nau de Llinars del Vallès (Vallès Oriental) en la qual, des de la nit de Cap d'Any, s'estava celebrant una festa il·legal 40 hores després de les primeres denúncies. En el dispositiu hi participen prop d'una vintena de furgonetes de la policia catalana, juntament amb altres vehicles de Mossos i la policia local, i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

En l'operació, s'han retirat amb una excavadora les tanques de pedra que bloquejaven l'accés a la nau i els agents encerclen els participants a la 'rave'. Fins llavors, els agents del cos català s'havien limitat a vigilar el perímetre i identificar els assistents que marxaven de la festa en la qual no es complien cap mesura de seguretat e plena pandèmia com la utilització de mascaretes o gel hidroalcohòlic.

La gestió d'aquest incident en plena pandèmia ha provocat un nou enfrontament obert entre els dos partits socis de govern i les conselleries controlades per aquests. Aquest matí a primera hora, el Departament de Salut ha demanat a Interior posar fi a la festa il·legal, identificar els participants i imposar sancions.

Així ho ha traslladat la consellera de Salut, Alba Vergés, al titular d'Interior, Miquel Sàmper, segons fonts de Salut. "És el mateix que s'ha fet en altres festes que incompleixen la normativa. Mai fins ara ens havien demanat un protocol per actuar", han explicat les mateixes fonts. El Departament insisteix que "ningú s'escudi en Salut per no desallotjar" la 'rave'. Alhora, demanen identificar els assistents per poder fer-ne un seguiment sanitari, si és necessari, malgrat que no es poden obligar a fer quarantenes si no hi ha un positiu o s'és contacte.

Per la seva part, Laura Borràs considera "inacceptable" que no s'hagi desallotjat festa 'rave'. La candidata de JxCat ha volgut expressar la seva opinió enmig de les acusacions creuades entre els departaments d'Interior (gestionat per JxCat) i de Salut (liderat per ERC) sobre la responsabilitat última del desallotjament de la nau en la qual transcorre la festa, amb centenars de persones de diverses nacionalitats al seu interior, Borràs ha criticat la passivitat davant aquest succés.

"És inacceptable i indignant -diu Borràs en un missatge a les xarxes socials-. Cal tenir els protocols actualitzats perquè es pugui actuar sense demores incomprensibles".

La dirigent de JxCat afirma que "la festa és una vulneració flagrant de les restriccions". "La gent que compleix les normes -afegeix- es mereix veure una actuació ferma contra aquesta festa. Si demanen responsabilitat a la població, l'administració també ha de ser responsable a l'hora de gestionar situacions com aquesta".

Borràs entén que "la sensació de permissivitat no afavoreix la crida a que la gent actuï amb prevenció" i sosté que "no podem demanar a la gent que no faci grans celebracions i, alhora, permetre festes que desafien les normes".

"Alguna cosa no s'està fent bé si la festa continua, perquè la pandèmia també continua", conclou Borràs.

La justificació dels Mossos

En declaracions a Rac1, David Boneta, cap de comissaria superior de coordinació territorial dels Mossos, ha assegurat que si hagués estat el cas s'hauria pogut fer el dispositiu de desallotjament el divendres. Després de ser preguntat per si no s'havia actuat per la falta de recursos derivada dels nombrosos dispositius muntats per Cap d'Any, Boneta ha admès que hi tenien molts agents destinats però ha remarcat que "això no treu que s'hauria pogut fer".

"Els recursos per fer el dispositiu ahir hi eren però s'estaven fent altres gestions", ha dit. Boneta ha recordat que hi ha "moltes" persones concentrades a l'espai de la nau i, per tant, cal dissenyar un dispositiu "amb màximes garanties" i "molta cura". El comissari ha assegurat que tots els participants seran identificats i denunciats.

Les denúncies, segons ha avançat David Boneta, seran per no haver respectat les restriccions sanitàries per la pandèmia i, a banda, els responsables de la 'rave' se'ls denunciarà per organització d'una festa sense permisos a través de la normativa de joc i espectacles. Interior ha demanat al Departament de Salut els protocols sanitaris que s'han de seguir, que no inclouran proves de detecció del virus perquè "no es té constància de cap positiu".