"> Interior defensa que una actuació "precipitada" no hauria tingut "garanties"

El director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, defensa que una actuació policial "precipitada" a la nau de Llinars del Vallès on fins avui es feia una festa il·legal de Cap d'Any era "inviable". Assenyala que no es disposava d'efectius suficients, donat que s'havia activat el dispositiu extraordinari de Cap d'Any, i assegura que actuar abans no hauria tingut "garanties", tant per als agents com per als assistents.

Ferrer ho ha dit en el decurs del desallotjament de la nau, on s'ha identificat unes 300 persones, i que seran sancionades amb multes de 3.000 euros per incomplir la normativa sanitària per frenar els contagis de covid-19. Ha assegurat que es revisarà el dispositiu, com es fa "amb totes les operacions".

En aquesta línia, assenyala que el dispositiu de desallotjament serà lent, donat que s'està procedint a identificar tots els participants. A la vegada, també se'ls deriva al seu vehicle, amb l'objectiu de determinar si hi ha drogues a l'interior.

Pel que fa als organitzadors, està en marxa una investigació policial i s'ha derivat la informació al jutge, motiu pel qual aquesta informació ara per ara és reservada. "Seran sancionats amb fins a 600.000 euros", ha avançat Ferrer.

Tot i que ha calgut una coordinació interna entre els departaments d'Interior i Salut, aquest darrer ha determinat que no calia practicar proves covid als participants de la festa. És per això que ha assenyalat que malgrat que es pugui expressar l'opinió sobre aquest fet, es tracta de deliberacions internes del Govern han de tenir caràcter reservat.