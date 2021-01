Illa demana passar pàgina "d'una punyetera vegada" del debat independentista

Salvador Illa ha demanat als catalans passar pàgina "d'una punyetera vegada" sobre el debat independentista per tal que Catalunya pugui "liderar" la recuperació de la crisi generada per la pandèmia. Segons l'actual ministre de Sanitat i candidat del PSC el 14-F, Catalunya està "enrocada" a causa dels partits independentistes que han governat la Generalitat en els últims anys. Per això ha apostat per fer una "política de diàleg i de consens". A més, Salvador Illa ha promès "no demanar a ningú cap credencial" sobre el suport d'una ideologia o una altra "en temps pretèrits". En aquest sentit, el candidat del PSC ha lamentat que "la política de trinxeres" ha portat a "una Catalunya estancada" durant els últims deu anys.