Barcelona és la vuitena ciutat del món més atractiva per viure i treballar

La ciutat de Barcelona ocupa la vuitena posició com a millor ciutat mundial per viure, treballar, investigar i visitar el 2021, segons l'informe «The World's Best Cities 2021», que elabora Resonance Consultancy i que va donar a conèixer ahir l'Ajuntament de Barcelona.

Considerada com una de les classificacions mundials de referència, aquest informe analitza estadístiques clau i ressenyes generades per usuaris i activitat en línia en canals com Google, Facebook i Instagram. Barcelona es troba per darrere de Londres, Nova York, París, Moscou, Tòquio, Dubai i Singapur i per davant de Los Angeles i Madrid.

La capital catalana, tot i l'actual moment de crisi, és també una de les bases europees de «referència de start-ups» i la cinquena ciutat del món per establir una d'aquestes empreses, per darrere de Londres, Berlín, París i Amsterdam , segons l'estudi Eu-Starts-Up 2020.

Així mateix, l'informe anual de la revista FDI Intelligence, del grup Financial Times, situa Barcelona com a segona millor ciutat en estratègia d'atracció del sector tecnològic dins d'una classificació que lidera Londres, de la cinquantena d'ecosistemes tecnològics europeus avaluats.

Tot i la situació actual, Barcelona, segons aquest informe, «s'ha vist reforçada com a amfitriona dels principals esdeveniments tecnològics mundials».