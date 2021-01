«Els hospitals estan descontrolats per la COVID, calen mesures urgents»

«Els hospitals estan descontrolats per la COVID, calen mesures urgents»

El cap de Malalties Infeccioses a l'Hospital del Mar de Barcelona, Robert Güerri, va advertir ahir que l'increment de casos de la covid-19 ha generat una situació «preocupant» als hospitals, que estan «descontrolats» per la pandèmia, de manera que si no es prenen «mesures urgents» caldrà «prioritzar» l'atenció a malalts.

Güerri, en una entrevista a RAC1, va explicar que «la situació hospitalària continua sent preocupant» i que a l'Hospital del Mar hi ha ara dues plantes dedicades a pacients de la covid-19, pendents de l'obertura d'una tercera. El metge va dir que en vuit dies s'ha doblat el nombre d'ingressos pel virus, en passar de 37 a 67, i va assegurar que en aquests moments la situació està «descontrolada», pel que va demanar actuar amb urgència.

Deu dies després de Nadal, va afegir, la situació comença a estar fora de control, i quan es concretin els contagis de les celebracions nadalenques serà «molt complicada». «Anem molt tard», va incidir abans de demanar mesures contundents per frenar els augments. En aquest sentit, Güerri va advertir que el sistema sanitari pot quedar al límit del col·lapse, de manera que si s'arriba a aquest escenari, els hospitals hauran de «prioritzar» quins casos atenen.

Aquest especialista en malalties infeccioses es va mostrar crític amb la gestió de les vacunes i va pronosticar que els errors en aquesta planificació es plasmaran en dues onades més de l'epidèmia. «Si no tenim clar que hem de vacunar, i que hem de fer-ho de forma massiva i el més ràpid i contundent possible, tindrem una tercera onada, que serà molt dura, en dues o tres setmanes. I si no actuem ràpid, també una quarta i una cinquena», va assegurar.

Per la seva banda, Clara Prats, investigadora del centre universitari de biocomputació BIOCOMSC de Barcelona, va demanar als ciutadans que s'apliquin una quarantena des de Reis i fins a la tornada el dia 11 de gener dels nens a les escoles per evitar una explosió de la pandèmia. Prats va reclamar també que s'adoptin mesures més restrictives, «millor avui que demà». «És urgent actuar», va subratllar.