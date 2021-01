Quim Torra, a un pas de tornar a ser processat per la pancarta dels presos

El jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ha deixat l'expresident de la Generalitat Quim Torra a un pas del seu segon judici per desobediència a resolucions judicials arran de la pancarta de suport als presos independentistes penjada al Palau de la Generalitat. La magistrada dona per finalitzada la instrucció contra Torra i ara dona 10 dies a les parts perquè presentin els escrits d'acusació i defensa. Aquest nou procediment judicial va ser impulsat per l'entitat Impulso Ciudadano. En la seva resolució, el jutjat constata que la conducta de l'investigat "demostra indiciàriament una contumaç rebel·lia enfront d'allò ordenat" pel TSJC el 19 de setembre del 2019, que va donar-li 48 hores perquè retirés la pancarta.

Segons la magistrada, es va produir presumptament per part de l'investigat una "falta d'acatament" de la resolució judicial. Pel que fa als fets del 3 de gener del 2020, quan algú va tornar a col·locar de nou una pancarta, la resolució conclou que no s'ha pogut determinar la persona o persones que la van tornar a penjar ni tampoc si en aquesta nova acció hi va participar d'alguna forma l'expresident. Torra ja va ser inhabilitat, precisament, per no retirar aquesta pancarta en campanya electoral.