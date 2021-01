L'Associació d'Infermeria: "De personal per vacunar n'hi ha, el problema ha estat d'organització i planificació

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) nega que el retard en la vacunació de la covid-19 sigui per falta de personal d'infermeria. Així ho ha assegurat en una entrevista a Rac1 la seva presidenta, Alba Brugués, que ha respost a les declaracions a TV3 de la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, on assegurava que un dels motius per no complir els terminis és l'escassetat de personal. "El problema no ha estat de professionals, és d'organització i planificació a llarg termini", ha remarcat Brugués. L'AIFiCC ha recordat que a la crida per trobar 500 professionals voluntaris per vacunar hi van respondre 5.000 persones, de manera que "d'infermeres n'hi ha".

Brugués ha dit que una de les solucions per reconduir la campanya és que Salut "escolti més" el personal de base, que és qui treballa per fer possible la vacunació.

A l'entrevista, Brugués també ha apuntat que les infermeres són un col·lectiu ja acostumat a treballar en festius i en diferents hores del dia i ha remarcat que ja acostumen a desenvolupar campanyes de vacunació a molta població, com amb la de la grip. "Des del punt de vista de la nostra feina, nosaltres ja ho fem habitualment; no representa un desplegament tan excepcional com per no poder assumir-lo", ha dit.

Tot i això, i encara que ha dit que de moment no falta professionals per fer la vacunació, Burgués ah recordat que hi ha "un dèficit històric" de personal d'infermeria, que creu que amb la pandèmia s'ha fet més palès.