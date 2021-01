En llibertat amb càrrecs els dos detinguts per la 'rave' de Llinars del Vallès

La magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Granollers en funcions de guàrdia ha deixat en llibertat amb càrrecs els dos detinguts per la 'rave' de Cap d'Any de Llinars del Vallès. Ambdós hauran de comparèixer periòdicament al jutjat. Els detinguts han contestat només a preguntes de la seva advocada, que ha apuntat que els joves han negat ser els organitzadors de la festa il·legal i han denunciat que són "caps de turc" d'entre els centenars d'assistents. El Tribunal Superior de Justícia (TSJC) ha detallat que la causa està oberta pels delictes de resistència i desobediència. Pel que fa als quatre altres investigats, seran citats a declarar quan es consideri oportú a mesura que avanci la instrucció.

Els dos arrestats, una dona holandesa de 29 anys i un home de 22 anys veí de Tarragona, han estat traslladats als jutjats de Granollers al voltant de les 10 h d'aquest dilluns amb vehicle policial després de passar dos dies al calabós. Segons ha detallat l'advocada que els representa, els dos han negat conèixer-se abans de la festa i han denunciat haver estat arrestats a l'atzar entre totes les persones que estaven a la nau desallotjada.

Els dos joves, que han sortit dels jutjats a la 13 h, han assegurat que dissabte estaven recollint el material juntament amb altres persones i han criticat que els Mossos d'Esquadra els van detenir "sense motiu justificat". Segons l'advocada, han negat reiteradament ser els organitzadors de la festa.

A parer de la defensa dels detinguts, ells han estat assenyalats com a responsables degut a la situació de crisi sanitària i a la tensió social que aquesta comporta. En aquest sentit, considera que no s'hauria practicat cap detenció durant el desallotjament si no hi hagués l'actual pandèmia de la covid-19.

Amb la causa oberta per delictes de desobediència i resistència, els dos joves s'exposen a una pena de presó que pot anar dels tres mesos a un any de condemna, o bé a una multa de sis a divuit mesos.

Al seu torn, la patronal de l'oci nocturn a Catalunya, Fecasarm, i la plataforma estatal de l'oci nocturn i l'espectacle Spain Nightlife han anunciat que es personaran com a acusació popular en el procés judicial. Consideren que "no es pot permetre" que festes com la de Llinars "quedin sense el càstig més elevat que preveu la normativa".



Multes administratives

En paral·lel a la causa penal, la defensa dels dos detinguts és a l'espera que els notifiquin si també se'ls investiga administrativament per haver vulnerat la normativa vinculada a les restriccions sanitàries. En aquest cas, s'exposen a multes que poden arribar als 600.000 euros. Aquest dilluns al migdia, l'advocada ha assegurat que no els constava cap investigació en aquest sentit.

Pel que fa a les 215 persones identificades en el marc del mateix operatiu de desallotjament de la 'rave', aquestes també s'exposen a sancions per haver infringit les restriccions de la pandèmia, amb multes de 3.000 euros, segons han detallat fonts policials durant les últimes hores. Un centenar dels identificats eren espanyols, mentre que també hi havia 35 francesos, 10 italians, 10 andorrans, a més de persones procedents d'Àustria, Holanda o Luxemburg.