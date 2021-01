Presó per robar a homes que coneixia a les xarxes socials

Els Mossos van detenir dilluns passat una dona de 52 anys i nacionalitat argentina com a presumpta autora de dos robatoris amb violència i un delicte d'estafa amb targetes bancàries. L'arrestada suposadament introduïa substàncies sedants a la beguda de les víctimes i els robava les pertinences. El cos va iniciar la investigació per la denúncia de dos homes, que havien conegut una dona a través de les xarxes socials i que no recordaven res abans del robatori, un fet que va conduir a la hipòtesi que els havien introduït alguna droga o fàrmac a la beguda. La policia va poder identificar i detenir la dona, que té diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni. El jutge en va ordenar l'ingrés a presó.

L'anàlisi d'orina que li van fer a un dels denunciants va donar com a resultat un positiu en benzodiazepines, uns fàrmacs que tenen potents efectes sedants o hipnòtics.