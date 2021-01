Salvador Illa aposta per superar «la política de trinxeres» a Catalunya

El ministre de Sanitat i candidat del PSC a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, va apostar ahir per superar «la política de trinxeres» a Catalunya i avançar en matèria social i econòmica des de la unitat entre tots els catalans, sigui quina sigui la seva ideologia.

Ho va dir en una intervenció en una reunió telemàtica amb militants del PSC al costat del primer secretari del partit, Miquel Iceta, en què es va oferir a liderar una nova «etapa de retrobament sense bandes, ni bàndols ni blocs» davant les eleccions previstes per al 14 de febrer.

Illa va assegurar que el PSC és l'únic partit que pot impulsar aquesta etapa amb un president socialista a la Generalitat i un altre a La Moncloa, després d'unes legislatures en què a Catalunya «s'ha confós la valentia amb la radicalitat».

Per part seva, la candidata de JxCat a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, considera que el PSC no té possibilitats d'entrar al Govern si no és a través d'un pacte de tripartit amb ERC i els comuns. En una atenció als mitjans a Sant Joan Despí, després de recollir avals perquè el partit es pugui presentar a les eleccions, Borràs va presentar JxCat com «el motor del canvi que ha de ser la independència» i l'única opció viable perquè aquest tripartit no s'arribi a produir.

Paral·lelament, el president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, va criticar que els socialistes evoquin la figura del seu germà Pasqual Maragall: «Emplaço a qui representi el PSC a callar per sempre sobre Pasqual». Ho va dir després que el candidat socialista afirmés que el seu partit representa el llegat de l'exalcalde de Barcelona.