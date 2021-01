Una jutge processa Quim Torra per «contumaç rebel·lia» pels llaços grocs

Una jutge ha processat l'expresident de la Generalitat Quim Torra per desobediència per negar-se a acatar l'ordre judicial de retirar del Palau de la Generalitat una pancarta a favor dels presos del procés, en apreciar que va incórrer en una «contumaç rebel·lia» en la seva segona causa pels llaços grocs.

En un acte, la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona deixa Torra a un pas de judici en la seva segona causa pels llaços grocs, en donar deu dies a la Fiscalia i a les acusacions perquè formulin el seu escrit d'acusació sol·licitant l'obertura de judici oral, el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries que considerin imprescindibles.

En el seu acte, que es pot recórrer, la jutge conclou que Torra va incórrer presumptament en un delicte «menys greu» de desobediència per la seva «falta d'acatament» a l'ordre judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que li va ser notificada personalment el 23 de setembre de 2019, perquè retirés de la balconada del Palau de la Generalitat la pancarta que hi havia penjat el 27 de maig d'aquell any per demanar la llibertat dels «presos polítics i exiliats», amb un llaç groc.

«Sense que això impliqui fer valoracions anticipades, la conducta de l'investigat demostra indiciàriament una contumaç rebel·lia davant d'allò ordenat», adverteix la jutge, que destaca que l'Oficina del President va publicar un comunicat el 20 de setembre de 2019, quan ja havia estat requerit personalment perquè acatés l'ordre judicial, manifestant expressament que no retirarien la pancarta de la façana del Palau de la Generalitat.

Aquesta segona causa per desobediència a Torra -després de la que li va suposar la inhabilitació per no fer cas a la Junta Electoral en no retirar a temps els llaços grocs del Palau de la Generalitat en campanya electoral- es va obrir el febrer passat arran d'una denúncia de la plataforma Impuls Ciutadà, que exerceix l'acusació particular.

L'ordre dirigida a Torra la va dictar el setembre de 2019, com a mesura cautelar, la sala contenciosa del TSJC, arran d'una demanda d'Impuls Ciutadà que demanava que es despengessin la pancarta i el llaç de la balconada del Palau per mantenir la neutralitat de l'edifici de manera permanentment, no només en període electoral.