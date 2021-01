Mor el diputat d'ERC i fundador de l'editorial Pòrtic Josep Fornas

El diputat d'ERC i un dels fundadors de l'editorial Pòrtic, Josep Fornas, ha mort als 96 anys, segons han confirmat diversos dirigents republicans.



El president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat a Twitter que Fornas va ser diputat autonòmic en la primera legislatura després del franquisme i que el 1985 va cedir a la cambra catalana un "important fons documental que inclou gran part dels cartells editats durant la Segona República i la Guerra Civil ".





Ens ha deixat Josep Fornas, editor i diputat republicà al @parlamentcat durant la primera legislatura després del franquisme. El 1985 va cedir al @parlamentcat un important fons documental on s'inclouen gran part dels cartells editats durant la Segona República i la Guerra Civil. pic.twitter.com/EwOFq4qqTz — Roger Torrent ?? (@rogertorrent) January 4, 2021

Que la terra et sigui lleu, admirat Josep Fornas. Diputat d'ERC, editor, col·laborador de Tarradellas i Creu de Sant Jordi.



Gràcies pel compromís amb el país i, personalment, per les converses i l'amabilitat extraordinària. — Pere Aragonès ?? (@perearagones) January 4, 2021

Josep Fornas va fundar, el 1963, en col·laboració amb Rafael Tasis,, actualment integrada en el Grup 62.El vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès , també ha expressat al Twitter el seu pesar per la mort de Josep Fornas."Que la terra et sigui lleu, admirat Josep Fornas. Diputat d'ERC, editor, col·laborador de Tarradellas i Creu de Sant Jordi. Gràcies pel compromís amb el país i, personalment per les converses i l'amabilitat extraordinària", ha escrit Aragonès.El desaparegut polític i editor, on va conèixer l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas,Amb l'arribada de la democràcia, es va afiliar a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i va treballar en la reorganització del partit, fins que el 1980 va ser elegit diputat autonòmic.Quatre anys després es va retirar de la política i, el 1986, va deixar també la direcció de l'editorial Pòrtic.A l'abril de 2010,