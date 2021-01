Nombroses crítiques a Illa per mantenir-se en el Govern

La candidatura del ministre de Sanitat, Salvador Illa, a les eleccions catalanes i la seva intenció de mantenir-se al Govern fins que comenci la campanya segueix provocant polèmica. A les crítiques de l'independentisme es van sumar ahir les de partits com PP, Cs i Vox. Unides Podem, soci de coalició del PSOE, no s'ha pronunciat oficialment, però un destacat diputat, Juantxo López de Uralde, també li va retreure que compatibilitzi els dos càrrecs.

El diputat podemista considera que Illa hauria de deixar ja la seva responsabilitat a Sanitat per a «dedicar-se» a ser el candidat del PSC, «que és el que legítimament ha decidit». Va opinar que, en les circumstàncies actuals, un ministre de Sanitat ha d'estar «centrat en afrontar al 100% la lluita contra la pandèmia» i no creu que hagi d'esperar a l'inici oficial de la campanya per deixar el càrrec.

Un pas més enllà va anar el president del PP, Pablo Casado, que va demanar la dimissió del ministre de Sanitat perquè el Govern «ha d'estar en el que ha d'estar», que és, segons el seu parer, «salvar vides i no fer campanyes».

En aquesta mateixa línia, l'alcalde de Madrid i portaveu nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, va exigir a Illa un gest d'«honradesa» i que dimiteixi com a ministre perquè no pot utilitzar el càrrec per «promocionar-se» com a candidat del PSC i menys en plena pandèmia, quan un titular de Sanitat no pot estar «a temps parcial».

Des de Ciutadans, el líder i candidat del partit a Catalunya, Carlos Carrizosa, va reclamar al ministre de Sanitat que deixi el càrrec ja i faciliti una substitució, ja que la campanya de vacunació «està sent un fracàs». Carrizosa va lamentar que amb la situació actual de la pandèmia el Ministeri de Sanitat «pengi el cartell de tancat per campanya» des de la designació d'Illa com a candidat. «Un ministre de Sanitat en plena tercera onada no pot ser un ministre a temps parcial. El senyor Illa hauria de deixar ja de ser ministre», va defensar.