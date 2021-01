Òmnium Cultural exhibeix el sí a l'amnistia de Yoko Ono i cinc Nobels

Òmnium Cultural continua la seva recollida de signatures en suport a la llei d'amnistia per a la cúpula de l'1-O que els grups independentistes registraran al Congrés dels Diputats el 15 de març. Un text de poc recorregut perquè, si arriba a l'hemicicle, l'aritmètica parlamentària el tombaria, però que serveix com a altaveu internacional. L'entitat sobiranista va exhibir ahir la signatura de l'expresidenta del Brasil Dilma Rousseff, del polític irlandès impulsor dels acords de pau d'Irlanda de Nord Gerry Adams, de la cantant Yoko Ono, de l'activista xinès Ai Wei Wei, i de cinc premis Nobel -Shirin Ebadi, Adolfo Pérez Esquivel, Jody Williams, Mairead Corrigan i Elfriede Jelinek- en un manifest que defensa aquesta via com a solució al conflicte català.

Fins a cinquanta personalitats internacionals subscriuen el manifest «Dialogue for Catalonia» impulsat per la delegació d'Òmnium a Brussel·les, en el qual criden a un «diàleg sense condicions» entre el Govern i la Generalitat «que permeti a la ciutadania de Catalunya decidir el seu futur polític». «Perquè el diàleg sigui un èxit la repressió ha d'acabar i cal una amnistia per a les persones represaliades», apunta el text, publicat a The Washington Post i The Guardian.

També subscriuen aquestes línies relators especials de Nacions Unides, com Ben Emmerson o Michel Forst; activistes com Mirta Baravalle, fundadora de les Mares de la Plaça de Maig; polítics internacionals com Ronald Kasrils -ministre de Sud-àfrica i lluitador contra l'apartheid-, Milan Kucan -expresident d'Eslovènia- o Rémy Pagani -alcalde de Ginebra-; a més de personalitats del món de la cultura, com la cantant Joan Baez, i escriptors com l'escocès Irvine Welsh. Tots ells lamenten la judialització del conflicte perquè ha desembocat en «una repressió creixent i cap solució».

El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, va celebrar que «personalitats de trajectòria inqüestionable se sumin a aquest clam» pel diàleg i l'amnistia. A través d'un comunicat, el president, Jordi Cuixart, va assenyalar que «qualsevol vulneració de drets fonamentals és un atemptat contra la democràcia a tot el planeta».