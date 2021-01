El PP fitxa Eva Parera, edil del grup de Manuel Valls a Barcelona

Nou fitxatge del PPC per a les eleccions catalanes després de l'anunci de la candidatura de Lorena Roldán com a número dos. La regidora de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, mà dreta de Manuel Valls a l'Ajuntament de la capital, serà la número tres de la papereta popular el 14-F com a independent.

El partit de Valls va renunciar a fer el salt a la política autonòmica i va donar llibertat als seus membres per participar a títol individual en «candidatures constitucionalistes», de manera que Parera va decidir sumar-se al projecte d'Alejandro Fernández, tot i que mantindrà el seu càrrec com a secretària general de Barcelona pel Canvi i seguirà com a regidora a l'Ajuntament. Dos membres de l'equip de Valls, Albert Guivernau i Carlos Rivadulla, seguiran els mateixos passos.

Parera és advocada de professió i exmilitant d'Unió i d'Units per Avançar. Va impulsar Lliga Democràtica per reagrupar el centredreta catalanista, però va abandonar el partit abans de la seva presentació perquè considerava que pretenia «reviure CDC».

Aquest moviment permet al PP presentar la seva formació com una comunió constitucionalista sota les seves sigles, sense lligams amb Cs, amb perfils «transversals» però compatibles amb el seu projecte. Fernández i Parera van evidenciar ahir la seva bona sintonia i van agrair a l'ex-primer ministre francès que doni via lliure al seu equip per sumar-se com a independents a altres formacions. «Valls és un bon polític perquè sempre té al cap sumar més que dividir», va dir Parera.