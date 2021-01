Dos detinguts i dos investigats per una agressió grupal a un menor a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han arrestat dos dels autors de l'agressió grupal a un noi de 17 anys ocorreguda al recinte de Can Batlló de Barcelona el passat 3 de gener. També han identificat la resta de participants en la pallissa. Els policies, que segueixen les ordres de la Fiscalia de Menors, encara no han localitzat dos adolescents que també el van colpejar i que seran arrestats durant les properes hores o dies. Tant la víctima com els agressors són menors d'edat. L'agressió, gravada per una noia de la colla i difosa per Instagram, ha aixecat una onada d'indignació a causa de la violència que mostren els atacants contra un noi que no es defensa, només suplica que no li peguin més.

El primer arrestat per la policia catalana es va entregar dilluns al migdia, hores després que l'episodi saltés als mitjans de comunicació, en una comissaria de Terrassa, tot i que tots ells són de Barcelona. La segona arrestada, la noia, és qui va gravar el vídeo i també qui hauria actuat com a esquer de la víctima després d'haver tingut un problema amb ell. Els investigadors creuen que ella va ser qui el va citar en aquest lloc, la part posterior d'un edifici del recinte de Can Batlló, i allà el va esperar al costat de la resta d'adolescents. Com que no només el van colpejar, sinó que van acabar robant el seu telèfon mòbil, les diligències s'han instruït per un delicte de lesions i un altre de robatori amb violència. Els Mossos ja han retornat a la víctima el telèfon que li van sostreure. Diverses fonts policials van acabar desmentint, en sentit contrari a la informació que s'havia divulgat durant tot el dia, que el menor agredit pateixi un trastorn autista.

La commoció que han causat les imatges de l'agressió ha provocat que diversos usuaris de les xarxes socials i comunitats virtuals es bolquessin a identificar els implicats i difondre els seus comptes d'Instagram i els seus números de telèfon. Aquesta acció ha provocat que alguns dels familiars dels agressors hagin rebut trucades de desconeguts. També s'ha suggerit des de plataformes com Telegram una acció de venjança col·lectiva citant els voluntaris en el mateix recinte per trobar els agressors del menor.