Noves restriccions a Catalunya: Què es podrà fer i què no a partir del 7 de gener

Catalunya afronta a partir d'aquest dijous deu dies més de noves restriccions, que s'allargaran fins el pròxim 17 de gener, per frenar els contagis de coronavirus.

· Mobilitat

Una de les novetats d'aquest nou tram de limitacions és el confinament municipal, que ara s'estén a tota la setmana. Només es podrà sortir de la localitat de residència per motius de causa major, com per exemple anar a treballar, a estudiar, a un hospital o assistir a una persona dependent. A diferència del període nadalenc, no s'autoritza sortir del municipi -fins ara ho ha estat de la comarca- per anar a una segona residència.

· Comerços i centres comercials

Tancament de centres comercials i dels comerços amb superfícies superiors als 400 metres quadrats durant tots els dies de la setmana. Durant el cap de setmana, els comerços no essencials també tancaran. La Generalitat ha previst algunes excepcions. És el cas de centres de veterinària, perruqueries, centres d'estètica, concessionaris d'automòbils i jardineria, que poden estar oberts i independentment de la seva superfície, i també d'aquelles botigues de centres comercials que tinguin una superfície útil de venda igual o inferior als 400 metres quadrats i que tinguin un accés directe i independent des del carrer. Només podran obrir, però, de dilluns a divendres, i no els caps de setmana. L'aforament continua sent d'un 30%. Un dels sectors no inclosos en aquestes excepcions és el de les llibreries.

· Restauració

La restauració no suma noves restriccions i manté les franges horàries de les 07.30 h a 09.30 h i de 13.00 h a 15.30 h durant tots els dies de la setmana.

· Equipaments esportius

Quant als equipaments esportius, com els gimnasos, també hauran de tancar els que estiguin en espais tancats, a excepció de les piscines, que hauran de tenir condicions especials de control. Per a les activitats esportives a l'aire lliure, l'aforament no pot superar el 50% i caldrà establir un control als accessos i mantenir els vestidors tancats excepte per als usuaris de la piscina. A les activitats en grup, no es podran superar les sis persones, incloent el monitor.

· Educació

El retorn escolar es realitzarà el dia 11 de gener. Quant a les activitats extraescolars, queden suspeses les de lleure infantil i juvenil i l'esport escolar. Només es podran mantenir si són promogudes pel centre educatiu les AMPA i si es conserva el grup bombolla. Es manté la totalitat de la docència universitària de manera virtual i només seran presencials les pràctiques i avaluacions extremant les mesures de protecció.

· Cultura i religió

Per a les activitats culturals en teatres, cinemes o auditoris amb programació estable l'aforament serà del 50%, tant en espais oberts com tancats, amb un màxim de 500 persones per sala i sessió d'actuació. Els assistents han d'estar asseguts en tot moment i l'espai ben ventilat. A més, queden suspeses les gales, cerimònies d'entrega de premis i festivals. Pel que fa l'aforament en actes religiosos com casaments i funerals, s'ha de limitar l'assistència al 30%, amb un màxim de 500 persones, i sempre caldrà garantir una correcta ventilació.

· Reunions

Les reunions socials es limitaran a sis persones de dues bombolles de convivència després que durant aquest Nadal s'hagi permès trobades de fins a deu persones.

· Toc de queda

Es manté el toc de queda a partir de les 22.00 fins a les 06.00 hores.