Alerta per la previsió de nevades a les comarques gironines aquest dissabte

La direcció general de Protecció Civil de la Generalitat ha demanat extremar la precaució davant la previsió que es produeixin nevades a Catalunya, que podrien començar a arribar en les pròximes hores des de l'extrem sud del territori i estendre's a tota la comunitat dissabte que ve. A les comarques gironines, la previsió apunta que les nevades arribarien dissabte a partir del migdia amb una cota molt baixa i variable. A mesura que vagin passant les hores, la cota de neu aniria pujant

Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Neucat, igual que el Ventcat, per la previsió que, a més de la nevada, dissabte també es registrin fortes ràfegues de vent.

En un comunicat, Protecció Civil ha recomanat molta prudència en els desplaçaments a les zones afectades per la neu i pel vent, especialment a les carreteres secundàries.

La previsió, d'avui a dissabte

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les nevades previstes ja per aquest dijous podrien deixar gruixos superiors als 5 centímetres per sobre dels 600 metres a les Terres de l'Ebre, així com més de deu centímetres per sobre dels 900 metres a la meitat sud de Catalunya.

Per demà divendres, la cota de neu podria baixar a nivell zero i afectar el terç sud de Catalunya, sobretot a partir de la tarda i fins a la matinada.

Segons l'SMC, per dissabte la previsió és que les nevades es generalitzin a tot Catalunya, excepte al Pirineu de Lleida, i que pugui nevar a qualsevol cota fins a mig matí, fins al punt que per sobre dels 800 metres es podrien superar els 30 centímetres de neu al terç sud de la comunitat.